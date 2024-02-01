Пермякам рассказали, в каких случаях нельзя мыть автомобиль зимой

Глава автосервиса в Перми Артюхин: нельзя мыть машину на холоде

02 февраля 2024 в 08:48 Размер текста - 17 +

Зимой нужно смывать реагенты, которыми обрабатывают дороги Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Водителям рекомендуют зимой не забывать про мойку машин. Реагенты, которыми обрабатывают дороги, могут повредить лакокрасочное покрытие кузова или детали. Но мыть автомобиль нужно при особых условиях. Одним из них является температура воздуха, которая должна быть не ниже -15 градусов, рассказал URA.RU руководитель пермского сервиса «Fit Service» Дмитрий Артюхин. «Лучше выбрать день, когда на улице не ниже 15 градусов мороза. Так меньше рисков получить после процедуры перемерзшие замки и заклинившие двери. Также важно, чтобы в помещении мойки было тепло. Не рекомендуется отправляться на холодные мойки и на мойки самообслуживания в зимнее время», — рассказал Артюхин. Он добавил, если есть необходимость, автомобиль можно помыть даже в мороз. Это лучше делать в мойке, которая находится в теплом помещении. После приезда в салон, не стоит сразу мыть автомобиль. Его лучше оставить на 5-10 минут. Если машину сразу окатить слишком горячей водой, от резкого перепада температур может пострадать лакокрасочное покрытие кузова. Стекла тоже лучше мыть теплой водой, отметил Дмитрий Артюхин. Собеседник агентства пояснил, что не стоит уезжать сразу после мойки. Нужно обработать резиновые уплотнители и замки силиконом, а также просушить и продуть автомобиль, чтобы остатки воды не замерзли на машине и ее деталях. «Замерзающая вода вредна абсолютно для всех элементов и систем автомобиля. Чтобы проверить готов ли ваш автомобиль отправить в мороз, можно взглянуть на кромку дверей. Если на кромке капли, значит, авто не просохло, попросите просушить его еще раз», — уточнил Артюхин. Ранее URA.RU рассказало, как не «закопать» автомобиль в снегопады. Перед началом движения рекомендуют чистить не только саму машину, но и дорогу. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Водителям рекомендуют зимой не забывать про мойку машин. Реагенты, которыми обрабатывают дороги, могут повредить лакокрасочное покрытие кузова или детали. Но мыть автомобиль нужно при особых условиях. Одним из них является температура воздуха, которая должна быть не ниже -15 градусов, рассказал URA.RU руководитель пермского сервиса «Fit Service» Дмитрий Артюхин. «Лучше выбрать день, когда на улице не ниже 15 градусов мороза. Так меньше рисков получить после процедуры перемерзшие замки и заклинившие двери. Также важно, чтобы в помещении мойки было тепло. Не рекомендуется отправляться на холодные мойки и на мойки самообслуживания в зимнее время», — рассказал Артюхин. Он добавил, если есть необходимость, автомобиль можно помыть даже в мороз. Это лучше делать в мойке, которая находится в теплом помещении. После приезда в салон, не стоит сразу мыть автомобиль. Его лучше оставить на 5-10 минут. Если машину сразу окатить слишком горячей водой, от резкого перепада температур может пострадать лакокрасочное покрытие кузова. Стекла тоже лучше мыть теплой водой, отметил Дмитрий Артюхин. Собеседник агентства пояснил, что не стоит уезжать сразу после мойки. Нужно обработать резиновые уплотнители и замки силиконом, а также просушить и продуть автомобиль, чтобы остатки воды не замерзли на машине и ее деталях. «Замерзающая вода вредна абсолютно для всех элементов и систем автомобиля. Чтобы проверить готов ли ваш автомобиль отправить в мороз, можно взглянуть на кромку дверей. Если на кромке капли, значит, авто не просохло, попросите просушить его еще раз», — уточнил Артюхин. Ранее URA.RU рассказало, как не «закопать» автомобиль в снегопады. Перед началом движения рекомендуют чистить не только саму машину, но и дорогу.