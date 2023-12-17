Пермякам рассказали, как не «закопать» автомобиль в снегопады

Глава автосервиса в Перми Артюхин: в снегопады нельзя сразу начинать движение

18 декабря 2023 в 11:38 Размер текста - 17 +

В снегопады нужно чистить не только автомобиль, но и парковку Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В период снегопадов автомобилистам перед началом движения рекомендуют чистить не только саму машину, но и дорогу. Если тронуться по снежной парковке, есть риск застрять еще глубже. О зимних приемах эксплуатации автомобиля рассказал руководитель автосервиса «Fit service» в Перми Дмитрий Артюхин. «Лопатой нужно подготовить максимально плотное покрытие перед ведущими колесами. Если начать движение сразу, наперекор сугробам, высок риск „закапывания“ авто. Если легко выехать не удалось, и машина забуксовала, расчищаем дорогу за задними колесами. Еще более тщательно уплотняем пространство перед авто и за ним», — рассказал Дмитрий Артюхин. Он добавил, что под ведущие колеса можно положить фанеру или доски. Затем автомобилистам рекомендуют начать движение «враскачку», когда колеса стоят прямо, а машина едет вперед-назад. Еще один вариант — поставить машину на ручник и плавно отпустить тормоз. «Так автомобиль тронется с большей отдачей», — отметил Артюхин. Ранее URA.RU рассказало, как подготовить автомобиль к зиме. Чтобы избежать аварийных ситуаций, нужно заранее проверить все технические жидкости.

В период снегопадов автомобилистам перед началом движения рекомендуют чистить не только саму машину, но и дорогу. Если тронуться по снежной парковке, есть риск застрять еще глубже. О зимних приемах эксплуатации автомобиля рассказал руководитель автосервиса «Fit service» в Перми Дмитрий Артюхин. «Лопатой нужно подготовить максимально плотное покрытие перед ведущими колесами. Если начать движение сразу, наперекор сугробам, высок риск „закапывания“ авто. Если легко выехать не удалось, и машина забуксовала, расчищаем дорогу за задними колесами. Еще более тщательно уплотняем пространство перед авто и за ним», — рассказал Дмитрий Артюхин. Он добавил, что под ведущие колеса можно положить фанеру или доски. Затем автомобилистам рекомендуют начать движение «враскачку», когда колеса стоят прямо, а машина едет вперед-назад. Еще один вариант — поставить машину на ручник и плавно отпустить тормоз. «Так автомобиль тронется с большей отдачей», — отметил Артюхин. Ранее URA.RU рассказало, как подготовить автомобиль к зиме. Чтобы избежать аварийных ситуаций, нужно заранее проверить все технические жидкости.