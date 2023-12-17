17 декабря 2023

Пермякам рассказали, как не «закопать» автомобиль в снегопады

Глава автосервиса в Перми Артюхин: в снегопады нельзя сразу начинать движение
© Служба новостей «URA.RU»
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В снегопады нужно чистить не только автомобиль, но и парковку Фото:

В период снегопадов автомобилистам перед началом движения рекомендуют чистить не только саму машину, но и дорогу. Если тронуться по снежной парковке, есть риск застрять еще глубже. О зимних приемах эксплуатации автомобиля рассказал руководитель автосервиса «Fit service» в Перми Дмитрий Артюхин.

«Лопатой нужно подготовить максимально плотное покрытие перед ведущими колесами. Если начать движение сразу, наперекор сугробам, высок риск „закапывания“ авто. Если легко выехать не удалось, и машина забуксовала, расчищаем дорогу за задними колесами. Еще более тщательно уплотняем пространство перед авто и за ним», — рассказал Дмитрий Артюхин.

Он добавил, что под ведущие колеса можно положить фанеру или доски. Затем автомобилистам рекомендуют начать движение «враскачку», когда колеса стоят прямо, а машина едет вперед-назад. Еще один вариант — поставить машину на ручник и плавно отпустить тормоз. «Так автомобиль тронется с большей отдачей», — отметил Артюхин.

Ранее URA.RU рассказало, как подготовить автомобиль к зиме. Чтобы избежать аварийных ситуаций, нужно заранее проверить все технические жидкости.

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В период снегопадов автомобилистам перед началом движения рекомендуют чистить не только саму машину, но и дорогу. Если тронуться по снежной парковке, есть риск застрять еще глубже. О зимних приемах эксплуатации автомобиля рассказал руководитель автосервиса «Fit service» в Перми Дмитрий Артюхин. «Лопатой нужно подготовить максимально плотное покрытие перед ведущими колесами. Если начать движение сразу, наперекор сугробам, высок риск „закапывания“ авто. Если легко выехать не удалось, и машина забуксовала, расчищаем дорогу за задними колесами. Еще более тщательно уплотняем пространство перед авто и за ним», — рассказал Дмитрий Артюхин. Он добавил, что под ведущие колеса можно положить фанеру или доски. Затем автомобилистам рекомендуют начать движение «враскачку», когда колеса стоят прямо, а машина едет вперед-назад. Еще один вариант — поставить машину на ручник и плавно отпустить тормоз. «Так автомобиль тронется с большей отдачей», — отметил Артюхин. Ранее URA.RU рассказало, как подготовить автомобиль к зиме. Чтобы избежать аварийных ситуаций, нужно заранее проверить все технические жидкости.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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