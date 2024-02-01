В рядах прокуратуры Тюменской области состоялось важное назначение

В Абатском районе Тюменской области назначен новый районный прокурор. Его представил заместитель прокурора Тюменской области, сообщает в telegram-канале пресс-служба ведомства.
«Сегодня заместитель прокурора области Александр Шорин представил коллективу прокуратуры Абатского района, представителям органов местного самоуправления и правоохранительных органов нового руководителя районной прокуратуры. Приказом генпрокурора РФ им назначен младший советник юстиции Максим Бесчастных», — говорится в сообщении.
Известно, что Бесчастных окончил Тюменский государственный университет по специальности юриспруденция. В прокуратуре Тюменской области работает с мая 2015 года. Состоял в различных должностях, с 2022 года работал заместителем Тобольского межрайонного прокурора.
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