В рядах прокуратуры Тюменской области состоялось важное назначение

В Абатском районе Тюменской области назначили нового районного прокурора

01 февраля 2024 в 17:35 Размер текста - 17 +

Новое назначение получил сотрудник областной прокуратуры с многолетним стажем Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Абатском районе Тюменской области назначен новый районный прокурор. Его представил заместитель прокурора Тюменской области, сообщает в telegram-канале пресс-служба ведомства. «Сегодня заместитель прокурора области Александр Шорин представил коллективу прокуратуры Абатского района, представителям органов местного самоуправления и правоохранительных органов нового руководителя районной прокуратуры. Приказом генпрокурора РФ им назначен младший советник юстиции Максим Бесчастных», — говорится в сообщении. Известно, что Бесчастных окончил Тюменский государственный университет по специальности юриспруденция. В прокуратуре Тюменской области работает с мая 2015 года. Состоял в различных должностях, с 2022 года работал заместителем Тобольского межрайонного прокурора.

В Абатском районе Тюменской области назначен новый районный прокурор. Его представил заместитель прокурора Тюменской области, сообщает в telegram-канале пресс-служба ведомства. «Сегодня заместитель прокурора области Александр Шорин представил коллективу прокуратуры Абатского района, представителям органов местного самоуправления и правоохранительных органов нового руководителя районной прокуратуры. Приказом генпрокурора РФ им назначен младший советник юстиции Максим Бесчастных», — говорится в сообщении. Известно, что Бесчастных окончил Тюменский государственный университет по специальности юриспруденция. В прокуратуре Тюменской области работает с мая 2015 года. Состоял в различных должностях, с 2022 года работал заместителем Тобольского межрайонного прокурора.