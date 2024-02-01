В Челябинской области ликвидирована просроченная задолженность по зарплате

01 февраля 2024 в 18:00 Размер текста - 17 +

Челябинскстат заявил об отсуствии в регионе долгов по зарплате Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинской области на 1 января нет просроченной задолженности по зарплате. Об этом URA.RU 1 февраля сообщили в пресс-службе Челябинскстата. «Просроченная задолженность по заработной плате работников организаций Челябинской области, по кругу наблюдаемых видов экономической деятельности на 1 января 2024 года отсутствует. Данные не относятся к субъектам малого предпринимательства», — уточнили в пресс-службе. В целом по России (без учета информации по ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областям) суммарная задолженность по заработной плате на 1 января 2024 года составила 347 миллионов рублей. По сравнению с 1 декабря 2023 года она снизилась на 86,3 миллиона рублей или -19,9%. Как отметили в Челябинскстате, задолженность по зарплате в Челябинской области не фиксируется с июля 2023 года. На 1 января 2024 года просроченная задолженность по заработной плате отсутствует во всех регионах УрФО.

В Челябинской области на 1 января нет просроченной задолженности по зарплате. Об этом URA.RU 1 февраля сообщили в пресс-службе Челябинскстата. «Просроченная задолженность по заработной плате работников организаций Челябинской области, по кругу наблюдаемых видов экономической деятельности на 1 января 2024 года отсутствует. Данные не относятся к субъектам малого предпринимательства», — уточнили в пресс-службе. В целом по России (без учета информации по ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областям) суммарная задолженность по заработной плате на 1 января 2024 года составила 347 миллионов рублей. По сравнению с 1 декабря 2023 года она снизилась на 86,3 миллиона рублей или -19,9%. Как отметили в Челябинскстате, задолженность по зарплате в Челябинской области не фиксируется с июля 2023 года. На 1 января 2024 года просроченная задолженность по заработной плате отсутствует во всех регионах УрФО.