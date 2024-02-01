В телефоне челябинца, домогавшегося дочки сожительницы, нашли детское порно

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В телефоне задержанного нашли детское порно Фото:

В телефоне жителя Кунашакского района Челябинской области, задержанного за домогательство к 5-летней дочки своей сожительницы, нашли детское порно. Об этом URA.RU рассказал источник в силовых структурах.

«После задержания у мужчины был изъят телефон. При изучении его содержимого силовики наткнулись на детское порно. Мужчине грозит еще одна статья», — рассказал URA.RU источник.

По данным URA.RU, у задержанного с сожительницей есть один общий ребенок. Девочка ему не родная.

В злополучный день мать ушла в магазин. Ее сожитель отвел девочку в баню, где стал домогаться до нее. О произошедшем она рассказала сводному брату, а тот, в свою очередь, матери. Узнав о случившемся, женщина набросилась на сожителя. Тот попытался спастись бегством. Его искали всю ночь. Он прятался в лесу, но все равно был задержан.

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В телефоне жителя Кунашакского района Челябинской области, задержанного за домогательство к 5-летней дочки своей сожительницы, нашли детское порно. Об этом URA.RU рассказал источник в силовых структурах. «После задержания у мужчины был изъят телефон. При изучении его содержимого силовики наткнулись на детское порно. Мужчине грозит еще одна статья», — рассказал URA.RU источник. По данным URA.RU, у задержанного с сожительницей есть один общий ребенок. Девочка ему не родная. В злополучный день мать ушла в магазин. Ее сожитель отвел девочку в баню, где стал домогаться до нее. О произошедшем она рассказала сводному брату, а тот, в свою очередь, матери. Узнав о случившемся, женщина набросилась на сожителя. Тот попытался спастись бегством. Его искали всю ночь. Он прятался в лесу, но все равно был задержан.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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