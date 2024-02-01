Путин предложил Германии помощь России с автопромом

01 февраля 2024 в 22:23 Размер текста - 17 +

По словам Путина, Германии надо помочь в восстановлении автопрома Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент РФ Владимир Путин сообщил, что ФРГ самостоятельно уничижает свой автопром. По его словам, это связано не только с отказом от покупки немецких машин со стороны покупателей из России. В связи с этим глава РФ добавил, что Германии нужно помочь. Об этом Путин рассказал на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ, осматривая павильон «Сбера». «Они сейчас уничтожают свой автопром. Надо им как-то помочь», — с улыбкой заявил Путин во время осмотра павильона «Сбера». Он объяснил, что спад в этой сфере связано не только с отказом российских граждан покупать автомобили из ФРГ. В свою очередь, проводивший экскурсию Захар Зайцев рассказал главе России о первом вкладчике «Сбербанка» — Николае Кристофари. Он также вложился и в немецкий автопром. Во время своего путешествия по европейским странам российскому аристократу понадобилось починить часы. Мужчина нашел подходящую мастерскую и разговорился с ее работником. Он узнал, что мастер мечтает создать машину и оставил ему 10 рублей на удачу. Этим мужчиной оказался Карл Бенц, который впоследствии все же изобрел автомобиль и создал фирму Mercedes-Benz. По окончании своего рассказа Зайцев пояснил, что немецкий автопром начался с России. Путин согласился с ним.

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что ФРГ самостоятельно уничижает свой автопром. По его словам, это связано не только с отказом от покупки немецких машин со стороны покупателей из России. В связи с этим глава РФ добавил, что Германии нужно помочь. Об этом Путин рассказал на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ, осматривая павильон «Сбера». «Они сейчас уничтожают свой автопром. Надо им как-то помочь», — с улыбкой заявил Путин во время осмотра павильона «Сбера». Он объяснил, что спад в этой сфере связано не только с отказом российских граждан покупать автомобили из ФРГ. В свою очередь, проводивший экскурсию Захар Зайцев рассказал главе России о первом вкладчике «Сбербанка» — Николае Кристофари. Он также вложился и в немецкий автопром. Во время своего путешествия по европейским странам российскому аристократу понадобилось починить часы. Мужчина нашел подходящую мастерскую и разговорился с ее работником. Он узнал, что мастер мечтает создать машину и оставил ему 10 рублей на удачу. Этим мужчиной оказался Карл Бенц, который впоследствии все же изобрел автомобиль и создал фирму Mercedes-Benz. По окончании своего рассказа Зайцев пояснил, что немецкий автопром начался с России. Путин согласился с ним.