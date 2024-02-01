В Подмосковье на 1000 квадратных метров горит мясокомбинат. Фото, видео

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Горит административное здание на территории мясокомбината
Горит административное здание на территории мясокомбината Фото:

В подмосковном Пушкине горит административное здание на территории мясокомбината. Об этом сообщает МЧС России. Площадь пожара составляет 1000 кв. метров.

«Площадь пожара составляет 1000 квадратных метров. Существует угроза перехода огня на соседние здания», — сообщается в telegram-канале ведомства. Ликвидацией возгорания заняты 56 сотрудников личного состава и 20 единиц техники.

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В подмосковном Пушкине горит административное здание на территории мясокомбината. Об этом сообщает МЧС России. Площадь пожара составляет 1000 кв. метров. «Площадь пожара составляет 1000 квадратных метров. Существует угроза перехода огня на соседние здания», — сообщается в telegram-канале ведомства. Ликвидацией возгорания заняты 56 сотрудников личного состава и 20 единиц техники.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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