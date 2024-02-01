В Подмосковье на 1000 квадратных метров горит мясокомбинат. Фото, видео

01 февраля 2024 в 22:20 Размер текста - 17 +

Горит административное здание на территории мясокомбината Фото: МЧС России В подмосковном Пушкине горит административное здание на территории мясокомбината. Об этом сообщает МЧС России. Площадь пожара составляет 1000 кв. метров. «Площадь пожара составляет 1000 квадратных метров. Существует угроза перехода огня на соседние здания», — сообщается в telegram-канале ведомства. Ликвидацией возгорания заняты 56 сотрудников личного состава и 20 единиц техники.

В подмосковном Пушкине горит административное здание на территории мясокомбината. Об этом сообщает МЧС России. Площадь пожара составляет 1000 кв. метров. «Площадь пожара составляет 1000 квадратных метров. Существует угроза перехода огня на соседние здания», — сообщается в telegram-канале ведомства. Ликвидацией возгорания заняты 56 сотрудников личного состава и 20 единиц техники.