Горит административное здание на территории мясокомбината
В подмосковном Пушкине горит административное здание на территории мясокомбината. Об этом сообщает МЧС России. Площадь пожара составляет 1000 кв. метров.
«Площадь пожара составляет 1000 квадратных метров. Существует угроза перехода огня на соседние здания», — сообщается в telegram-канале ведомства. Ликвидацией возгорания заняты 56 сотрудников личного состава и 20 единиц техники.
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.