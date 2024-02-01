Пашинян: Армения больше не будет развивать отношения с Россией в оборонной сфере

01 февраля 2024 в 22:43 Размер текста - 17 +

По словам Пашиняна, Армении нужно понять, с кем поддерживать отношения в оборонной сфере Фото: Владимир Андреев © URA.RU Премьер-министр Армении Никол Пашинян отказался сотрудничать с Россией в оборонной и военно-технической сферах. По его словам, для этого есть субъективные и объективные причины. Его слова передает Общественное радио Армении. «Раньше 95-97% наших отношений в оборонной сфере приходилось на Российскую Федерацию, теперь этого не может быть как по объективным, так и по субъективным причинам», — передает радио слова Пашиняна. Он отметил, что стране нужно понять, с кем можно поддерживать оборонные и военно-технические отношения.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян отказался сотрудничать с Россией в оборонной и военно-технической сферах. По его словам, для этого есть субъективные и объективные причины. Его слова передает Общественное радио Армении. «Раньше 95-97% наших отношений в оборонной сфере приходилось на Российскую Федерацию, теперь этого не может быть как по объективным, так и по субъективным причинам», — передает радио слова Пашиняна. Он отметил, что стране нужно понять, с кем можно поддерживать оборонные и военно-технические отношения.