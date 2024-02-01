Пашинян: Армения больше не будет развивать отношения с Россией в оборонной сфере

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Михаил Мишустин на внеочередном заседании Межправительственного совета ЕАЭС. Армения, Цахкадзор, пашинян никол
По словам Пашиняна, Армении нужно понять, с кем поддерживать отношения в оборонной сфере Фото:

Премьер-министр Армении Никол Пашинян отказался сотрудничать с Россией в оборонной и военно-технической сферах. По его словам, для этого есть субъективные и объективные причины. Его слова передает Общественное радио Армении.

«Раньше 95-97% наших отношений в оборонной сфере приходилось на Российскую Федерацию, теперь этого не может быть как по объективным, так и по субъективным причинам», — передает радио слова Пашиняна. Он отметил, что стране нужно понять, с кем можно поддерживать оборонные и военно-технические отношения.

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян отказался сотрудничать с Россией в оборонной и военно-технической сферах. По его словам, для этого есть субъективные и объективные причины. Его слова передает Общественное радио Армении. «Раньше 95-97% наших отношений в оборонной сфере приходилось на Российскую Федерацию, теперь этого не может быть как по объективным, так и по субъективным причинам», — передает радио слова Пашиняна. Он отметил, что стране нужно понять, с кем можно поддерживать оборонные и военно-технические отношения.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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