Пашинян: Армения больше не будет развивать отношения с Россией в оборонной сфере

По словам Пашиняна, Армении нужно понять, с кем поддерживать отношения в оборонной сфере
Премьер-министр Армении Никол Пашинян отказался сотрудничать с Россией в оборонной и военно-технической сферах. По его словам, для этого есть субъективные и объективные причины. Его слова передает Общественное радио Армении.
«Раньше 95-97% наших отношений в оборонной сфере приходилось на Российскую Федерацию, теперь этого не может быть как по объективным, так и по субъективным причинам», — передает
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