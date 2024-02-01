Водитель без прав устроил ДТП в Нижнем Тагиле. Фото

01 февраля 2024 в 22:51 Размер текста - 17 +

Ранее мужчину лишили прав за вождение в нетрезвом виде Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Нижнем Тагиле (Свердловская область) водитель Ford Focus, лишенный права управления автомобилем, выехал на встречную полосу и столкнулся с машиной Nissan Serena. В результате ДТП водитель Ниссан был госпитализирован, сообщили в ГИБДД Свердловской области. «Мужчина, управляя автомобилем Ford Focus, двигаясь по ул. Балакинская, совершил выезд на встречную полосу, где допустил столкновение с автомобилем Nissan Serena… В результате ДТП пострадал водитель автомобиля Nissan Serena, с травмой головы госпитализирован», — говорится в telegram-канале ведомства. Водителя Ford Focus лишили прав управления транспортным средством за вождение в нетрезвом виде в декабре 2023 года, однако месяц спустя полицейские вновь заметили мужчину за рулем. Тогда он был арестован на несколько суток. Ранее мужчина также нарушал правила ПДД 49 раз, чаще всего он превышал допустимую скорость. Водитель Ford Focus пояснил, что объезжал автобус, стоящий на остановке, однако не успел перестроиться в свой ряд и столкнулся со встречной машиной. От освидетельствования на состояние алкогольного опьянения мужчина отказался. Сейчас водитель задержан, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Фото: telegram-канал ГИБДД Свердловской области (https://t.me/gibdd_66/5334) Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) водитель Ford Focus, лишенный права управления автомобилем, выехал на встречную полосу и столкнулся с машиной Nissan Serena. В результате ДТП водитель Ниссан был госпитализирован, сообщили в ГИБДД Свердловской области. «Мужчина, управляя автомобилем Ford Focus, двигаясь по ул. Балакинская, совершил выезд на встречную полосу, где допустил столкновение с автомобилем Nissan Serena… В результате ДТП пострадал водитель автомобиля Nissan Serena, с травмой головы госпитализирован», — говорится в telegram-канале ведомства. Водителя Ford Focus лишили прав управления транспортным средством за вождение в нетрезвом виде в декабре 2023 года, однако месяц спустя полицейские вновь заметили мужчину за рулем. Тогда он был арестован на несколько суток. Ранее мужчина также нарушал правила ПДД 49 раз, чаще всего он превышал допустимую скорость. Водитель Ford Focus пояснил, что объезжал автобус, стоящий на остановке, однако не успел перестроиться в свой ряд и столкнулся со встречной машиной. От освидетельствования на состояние алкогольного опьянения мужчина отказался. Сейчас водитель задержан, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».