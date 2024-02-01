01 февраля 2024

FT: ЕС не сможет передать Украине прибыль с активов РФ в Euroclear

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Передача доходов от вложения замороженных активов РФ тормозит европейское законодательство Фото:

Реинвестирование замороженных российских активов в 2023 году принесло международной площадке Euroclear 4,4 миллиарда евро. По информации британского издания, Евросоюз не сможет передать Украине эти средства.

«Евросоюз не сможет передать Украине прибыль за 2023 год от реинвестирования российских активов, замороженных на международной площадке Euroclear. За прошлый год группа Euroclear заработала 4,4 млрд евро», — сообщает издание Financial Times.

Препятствием для передачи Киеву прибыли от замороженных активов РФ стали тонкости европейского законодательства. Закон, дающий право использовать доходы от вложения российских активов, не имеет обратной силы, пояснили в издании.

В депозитарии Euroclear хранится большая часть замороженных активов Центробанка РФ. В 2023 году несколько миллиардов евро, которые компания заработала на активах, планировалось передать Киеву в качестве финансовой помощи, передает «Национальная служба новостей». В 2022 году Euroclear заработала на инвестировании российских активов 821 миллион евро.

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Реинвестирование замороженных российских активов в 2023 году принесло международной площадке Euroclear 4,4 миллиарда евро. По информации британского издания, Евросоюз не сможет передать Украине эти средства. «Евросоюз не сможет передать Украине прибыль за 2023 год от реинвестирования российских активов, замороженных на международной площадке Euroclear. За прошлый год группа Euroclear заработала 4,4 млрд евро», — сообщает издание Financial Times. Препятствием для передачи Киеву прибыли от замороженных активов РФ стали тонкости европейского законодательства. Закон, дающий право использовать доходы от вложения российских активов, не имеет обратной силы, пояснили в издании. В депозитарии Euroclear хранится большая часть замороженных активов Центробанка РФ. В 2023 году несколько миллиардов евро, которые компания заработала на активах, планировалось передать Киеву в качестве финансовой помощи, передает «Национальная служба новостей». В 2022 году Euroclear заработала на инвестировании российских активов 821 миллион евро.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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