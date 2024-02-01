Euroclear заработала 4,4 млрд евро на замороженных российских активах

01 февраля 2024 в 17:39 Размер текста - 17 +

Заработок Euroclear на инвестировании активов РФ составил около 80% всех процентных доходов за год Фото: Георгий Бергал © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности За 2023 год компания Euroclear заработала на инвестировании замороженных активов России порядка 4,4 млрд евро. По сравнению с 2022 годом доходы компании стали выше в 5,5 раз. Об этом говорится в отчете компании. «Международный депозитарий Euroclear по итогам 2023 года получил около 4,4 млрд евро в виде процентных доходов от инвестирования заблокированных российских активов», — говорится в отчете . Это составляет порядка 80% всех процентных доходов компании за год. Уточнятся, что подобные процентные доходы обусловлены суммой остатков денежных средств, которые депозитарий должен инвестировать, и ростом процентных ставок. Отмечается, что в 2022 году Euroclear заработала на инвестировании российских активов 821 млн евро. Так, в 2023 году доходы компании увеличились в 5,5 раз. В депозитарии Euroclear хранится большая часть замороженных активов Центробанка РФ. В 2023 году несколько миллиардов евро, которые компания заработала на активах, планировалось передать Киеву в качестве финансовой помощи, передает «Национальная служба новостей».

За 2023 год компания Euroclear заработала на инвестировании замороженных активов России порядка 4,4 млрд евро. По сравнению с 2022 годом доходы компании стали выше в 5,5 раз. Об этом говорится в отчете компании. «Международный депозитарий Euroclear по итогам 2023 года получил около 4,4 млрд евро в виде процентных доходов от инвестирования заблокированных российских активов», — говорится в отчете. Это составляет порядка 80% всех процентных доходов компании за год. Уточнятся, что подобные процентные доходы обусловлены суммой остатков денежных средств, которые депозитарий должен инвестировать, и ростом процентных ставок. Отмечается, что в 2022 году Euroclear заработала на инвестировании российских активов 821 млн евро. Так, в 2023 году доходы компании увеличились в 5,5 раз. В депозитарии Euroclear хранится большая часть замороженных активов Центробанка РФ. В 2023 году несколько миллиардов евро, которые компания заработала на активах, планировалось передать Киеву в качестве финансовой помощи, передает «Национальная служба новостей».