Euroclear заработала 4,4 млрд евро на замороженных российских активах

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Заработок Euroclear на инвестировании активов РФ составил около 80% всех процентных доходов за год Фото:
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За 2023 год компания Euroclear заработала на инвестировании замороженных активов России порядка 4,4 млрд евро. По сравнению с 2022 годом доходы компании стали выше в 5,5 раз. Об этом говорится в отчете компании.

«Международный депозитарий Euroclear по итогам 2023 года получил около 4,4 млрд евро в виде процентных доходов от инвестирования заблокированных российских активов», — говорится в отчете. Это составляет порядка 80% всех процентных доходов компании за год. Уточнятся, что подобные процентные доходы обусловлены суммой остатков денежных средств, которые депозитарий должен инвестировать, и ростом процентных ставок.

Отмечается, что в 2022 году Euroclear заработала на инвестировании российских активов 821 млн евро. Так, в 2023 году доходы компании увеличились в 5,5 раз.

В депозитарии Euroclear хранится большая часть замороженных активов Центробанка РФ. В 2023 году несколько миллиардов евро, которые компания заработала на активах, планировалось передать Киеву в качестве финансовой помощи, передает «Национальная служба новостей».

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За 2023 год компания Euroclear заработала на инвестировании замороженных активов России порядка 4,4 млрд евро. По сравнению с 2022 годом доходы компании стали выше в 5,5 раз. Об этом говорится в отчете компании. «Международный депозитарий Euroclear по итогам 2023 года получил около 4,4 млрд евро в виде процентных доходов от инвестирования заблокированных российских активов», — говорится в отчете. Это составляет порядка 80% всех процентных доходов компании за год. Уточнятся, что подобные процентные доходы обусловлены суммой остатков денежных средств, которые депозитарий должен инвестировать, и ростом процентных ставок. Отмечается, что в 2022 году Euroclear заработала на инвестировании российских активов 821 млн евро. Так, в 2023 году доходы компании увеличились в 5,5 раз. В депозитарии Euroclear хранится большая часть замороженных активов Центробанка РФ. В 2023 году несколько миллиардов евро, которые компания заработала на активах, планировалось передать Киеву в качестве финансовой помощи, передает «Национальная служба новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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