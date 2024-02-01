01 февраля 2024

Челябинский боец потерял руку на СВО и решил стать чиновником

После тяжелого ранения на фронте казак Кузовлев поступил в ЮУрГУ
© Служба новостей «URA.RU»
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Z на ЮУрГУ. Челябинск, юургу, z на юургу
Казак Кузовлев сумел поступить в крупнейший вуз региона Фото:

Потерявший на фронте руку доброволец специальной военной операции Андрей Кузовлев, кавалер двух орденов Мужества, вернулся домой в Челябинск и сумел поступить в Южно-Уральский госуниверситет (ЮУрГУ). Сейчас герой СВО изучает юриспруденцию и планирует стать госслужащим.

«41-летний Кузовлев — потомственный казак. Он не только герой СВО, но и отец пятерых детей. В бою он получил тяжелое ранение, которое завершило его службу в рядах российской армии. Андрей всегда мечтал получить высшее образование — он сумел сдать ЕГЭ по истории на 92 балла и поступить в ЮУрГУ, чтобы реализовать себя на госслужбе», — сообщил telegram-канал Shot.

Ветеран СВО помимо учебы по специальности «Правовое обеспечение государственной и национальной безопасности» стал волонтером. Он участвует в налаживании производства дронов для своих боевых товарищей на передовой.

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Потерявший на фронте руку доброволец специальной военной операции Андрей Кузовлев, кавалер двух орденов Мужества, вернулся домой в Челябинск и сумел поступить в Южно-Уральский госуниверситет (ЮУрГУ). Сейчас герой СВО изучает юриспруденцию и планирует стать госслужащим. «41-летний Кузовлев — потомственный казак. Он не только герой СВО, но и отец пятерых детей. В бою он получил тяжелое ранение, которое завершило его службу в рядах российской армии. Андрей всегда мечтал получить высшее образование — он сумел сдать ЕГЭ по истории на 92 балла и поступить в ЮУрГУ, чтобы реализовать себя на госслужбе», — сообщил telegram-канал Shot. Ветеран СВО помимо учебы по специальности «Правовое обеспечение государственной и национальной безопасности» стал волонтером. Он участвует в налаживании производства дронов для своих боевых товарищей на передовой.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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