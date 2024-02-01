Челябинский боец потерял руку на СВО и решил стать чиновником

Потерявший на фронте руку доброволец специальной военной операции Андрей Кузовлев, кавалер двух орденов Мужества, вернулся домой в Челябинск и сумел поступить в Южно-Уральский госуниверситет (ЮУрГУ). Сейчас герой СВО изучает юриспруденцию и планирует стать госслужащим.
«41-летний Кузовлев — потомственный казак. Он не только герой СВО, но и отец пятерых детей. В бою он получил тяжелое ранение, которое завершило его службу в рядах российской армии. Андрей всегда мечтал получить высшее образование — он сумел сдать ЕГЭ по истории на 92 балла и поступить в ЮУрГУ, чтобы реализовать себя на госслужбе», — сообщил telegram-канал Shot.
Ветеран СВО помимо учебы по специальности «Правовое обеспечение государственной и национальной безопасности» стал волонтером. Он участвует в налаживании производства дронов для своих боевых товарищей на передовой.
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