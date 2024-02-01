Сотрудники ДПС задержали водителя
В Соликамске Пермского края сотрудник ДПС избил мужчину при задержании. Об этом сообщил очевидец в telegram-канале «ЧП ДТП Пермь».
«Сотрудники ДПС остановили белую KIA Rio. После разговора с водителем, сотрудники видимо решили задержать его. Мужчина получил побои от одного из них», — говорится в посте.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу УМВД России по Пермскому краю. После получения ответа новость будет дополнена.
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