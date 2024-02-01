01 февраля 2024

В Пермском крае сотрудник ДПС избили мужчину при задержании. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Флешмоб Дедов Морозов. Курган, патруль дпс, дпс
Сотрудники ДПС задержали водителя Фото:

В Соликамске Пермского края сотрудник ДПС избил мужчину при задержании. Об этом сообщил очевидец в telegram-канале «ЧП ДТП Пермь».

«Сотрудники ДПС остановили белую KIA Rio. После разговора с водителем, сотрудники видимо решили задержать его. Мужчина получил побои от одного из них», — говорится в посте.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу УМВД России по Пермскому краю. После получения ответа новость будет дополнена.

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В Соликамске Пермского края сотрудник ДПС избил мужчину при задержании. Об этом сообщил очевидец в telegram-канале «ЧП ДТП Пермь». «Сотрудники ДПС остановили белую KIA Rio. После разговора с водителем, сотрудники видимо решили задержать его. Мужчина получил побои от одного из них», — говорится в посте. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу УМВД России по Пермскому краю. После получения ответа новость будет дополнена.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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