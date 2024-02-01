В Пермском крае сотрудник ДПС избили мужчину при задержании. Видео

02 февраля 2024 в 04:17 Размер текста - 17 +

Сотрудники ДПС задержали водителя Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Соликамске Пермского края сотрудник ДПС избил мужчину при задержании. Об этом сообщил очевидец в telegram-канале «ЧП ДТП Пермь». «Сотрудники ДПС остановили белую KIA Rio. После разговора с водителем, сотрудники видимо решили задержать его. Мужчина получил побои от одного из них», — говорится в посте. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу УМВД России по Пермскому краю. После получения ответа новость будет дополнена.

В Соликамске Пермского края сотрудник ДПС избил мужчину при задержании. Об этом сообщил очевидец в telegram-канале «ЧП ДТП Пермь». «Сотрудники ДПС остановили белую KIA Rio. После разговора с водителем, сотрудники видимо решили задержать его. Мужчина получил побои от одного из них», — говорится в посте. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу УМВД России по Пермскому краю. После получения ответа новость будет дополнена.