Музыкант из Кургана выпустил новый альбом

Артист из Кургана Mimiko выпустил новый альбом «Грустный Русский 2»

Артист выпустил альбом, состоящий из восьми песен Фото: Виталий Страхов © URA.RU

Артист из Кургана Mimiko (Дмитрий Конов) выпустил новый музыкальный альбом. Об этом он рассказал в своей группе в соцсети «ВКонтакте».

«Новый альбом! Mimiko — „Грустный Русский 2“», — написал Конов. Альбом состоит из восьми аудиозаписей.

Mimiko — артист и саунд-продюсер из Кургана. В официальной группе сообщается, что одним из важных моментов в его творчестве является переосмысление поп-культуры, а в каждой песне можно услышать что-то знакомое и найти отсылки из прошлого.