01 февраля 2024

Музыкант из Кургана выпустил новый альбом

Артист из Кургана Mimiko выпустил новый альбом «Грустный Русский 2»
© Служба новостей «URA.RU»
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Хобби. Увлечения., концерт, микрофон, вокал, выступление, поэзия, поэтическое выступление
Артист выпустил альбом, состоящий из восьми песен Фото:

Артист из Кургана Mimiko (Дмитрий Конов) выпустил новый музыкальный альбом. Об этом он рассказал в своей группе в соцсети «ВКонтакте».

«Новый альбом! Mimiko — „Грустный Русский 2“», — написал Конов. Альбом состоит из восьми аудиозаписей.

Mimiko — артист и саунд-продюсер из Кургана. В официальной группе сообщается, что одним из важных моментов в его творчестве является переосмысление поп-культуры, а в каждой песне можно услышать что-то знакомое и найти отсылки из прошлого.

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Артист из Кургана Mimiko (Дмитрий Конов) выпустил новый музыкальный альбом. Об этом он рассказал в своей группе в соцсети «ВКонтакте». «Новый альбом! Mimiko — „Грустный Русский 2“», — написал Конов. Альбом состоит из восьми аудиозаписей. Mimiko — артист и саунд-продюсер из Кургана. В официальной группе сообщается, что одним из важных моментов в его творчестве является переосмысление поп-культуры, а в каждой песне можно услышать что-то знакомое и найти отсылки из прошлого.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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