01 февраля 2024

Минтруд попросил доступ к налоговой тайне россиян

© Служба новостей «URA.RU»
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Федеральная налоговая служба. Тюмень, налоги, федеральная налоговая служба, налоговая, налог
ФНС должна согласовать перечень сведений передаваемых Роструду Фото:

Минтруд разработал проект приказа, согласно которому территориальным органам Роструда могут предоставить доступ к данным граждан, содержащим налоговую тайну. К таким данным относятся сведения о заключенных договорах ГПХ, имеющие признаки нелегальной занятости.

«Налоговым органам предлагается направлять в межведомственные комиссии по противодействию нелегальной занятости и в органы Роструда сведения о гражданах, содержащие, в том числе налоговую тайну. В предлагаемый перечень входит информация о нарушениях или признаках, указывающих на неформальную занятость», — ознакомились «Известия» с содержание приказа Минтруда.

Передаваться также будут данные о компаниях, в штате которых более десяти самозанятых с зарплатой выше 50 тысяч рублей. Также будет сообщаться и о работодателях чьи среднемесячные оплаты труда работникам выше на 35% среднего значения по региону.

Перечень передаваемой информации должен быть согласован с ФНС и Рострудом. В случае одобрения и подписания приказа, он вступит в силу с 1 марта 2024 года. Мера призвана бороться с теневой занятостью в стране.

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Минтруд разработал проект приказа, согласно которому территориальным органам Роструда могут предоставить доступ к данным граждан, содержащим налоговую тайну. К таким данным относятся сведения о заключенных договорах ГПХ, имеющие признаки нелегальной занятости. «Налоговым органам предлагается направлять в межведомственные комиссии по противодействию нелегальной занятости и в органы Роструда сведения о гражданах, содержащие, в том числе налоговую тайну. В предлагаемый перечень входит информация о нарушениях или признаках, указывающих на неформальную занятость», — ознакомились «Известия» с содержание приказа Минтруда. Передаваться также будут данные о компаниях, в штате которых более десяти самозанятых с зарплатой выше 50 тысяч рублей. Также будет сообщаться и о работодателях чьи среднемесячные оплаты труда работникам выше на 35% среднего значения по региону. Перечень передаваемой информации должен быть согласован с ФНС и Рострудом. В случае одобрения и подписания приказа, он вступит в силу с 1 марта 2024 года. Мера призвана бороться с теневой занятостью в стране.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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