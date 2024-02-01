Минтруд попросил доступ к налоговой тайне россиян

02 февраля 2024 в 07:04 Размер текста - 17 +

ФНС должна согласовать перечень сведений передаваемых Роструду Фото: Денис Моргунов © URA.RU Минтруд разработал проект приказа, согласно которому территориальным органам Роструда могут предоставить доступ к данным граждан, содержащим налоговую тайну. К таким данным относятся сведения о заключенных договорах ГПХ, имеющие признаки нелегальной занятости. «Налоговым органам предлагается направлять в межведомственные комиссии по противодействию нелегальной занятости и в органы Роструда сведения о гражданах, содержащие, в том числе налоговую тайну. В предлагаемый перечень входит информация о нарушениях или признаках, указывающих на неформальную занятость», — ознакомились «Известия» с содержание приказа Минтруда. Передаваться также будут данные о компаниях, в штате которых более десяти самозанятых с зарплатой выше 50 тысяч рублей. Также будет сообщаться и о работодателях чьи среднемесячные оплаты труда работникам выше на 35% среднего значения по региону. Перечень передаваемой информации должен быть согласован с ФНС и Рострудом. В случае одобрения и подписания приказа, он вступит в силу с 1 марта 2024 года. Мера призвана бороться с теневой занятостью в стране.

Минтруд разработал проект приказа, согласно которому территориальным органам Роструда могут предоставить доступ к данным граждан, содержащим налоговую тайну. К таким данным относятся сведения о заключенных договорах ГПХ, имеющие признаки нелегальной занятости. «Налоговым органам предлагается направлять в межведомственные комиссии по противодействию нелегальной занятости и в органы Роструда сведения о гражданах, содержащие, в том числе налоговую тайну. В предлагаемый перечень входит информация о нарушениях или признаках, указывающих на неформальную занятость», — ознакомились «Известия» с содержание приказа Минтруда. Передаваться также будут данные о компаниях, в штате которых более десяти самозанятых с зарплатой выше 50 тысяч рублей. Также будет сообщаться и о работодателях чьи среднемесячные оплаты труда работникам выше на 35% среднего значения по региону. Перечень передаваемой информации должен быть согласован с ФНС и Рострудом. В случае одобрения и подписания приказа, он вступит в силу с 1 марта 2024 года. Мера призвана бороться с теневой занятостью в стране.