Shot: в иркутском кафе 12 человек отравились шаурмой

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Составление рейтинга шаурмы города с Сергеем Морозовым, шеф-поваром кафе «Калачи». Екатеринбург
В иркутском кафе 12 человек отравились шаурмой Фото:

В Иркутске 12 человек отравились после употребления шаурмы в одном из городских кафе. Об этом сообщает Shot.

«До 12 жителей Ленинского округа Иркутска пожаловались на признаки пищевого отравления. По предварительной информации, они покупали шаурму в одном кафе Ленинского района города», — передают авторы telegram-канала. Отмечается, что 11 человек были госпитализированы. Среди них двое детей. Состояние некоторых оценивается как средней тяжести.

В прошлом году в августе был зафиксирован случай, когда в московском кафе люди массово отравились шаурмой. Тогда на отравление пожаловались 32 человека.

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В Иркутске 12 человек отравились после употребления шаурмы в одном из городских кафе. Об этом сообщает Shot. «До 12 жителей Ленинского округа Иркутска пожаловались на признаки пищевого отравления. По предварительной информации, они покупали шаурму в одном кафе Ленинского района города», — передают авторы telegram-канала. Отмечается, что 11 человек были госпитализированы. Среди них двое детей. Состояние некоторых оценивается как средней тяжести. В прошлом году в августе был зафиксирован случай, когда в московском кафе люди массово отравились шаурмой. Тогда на отравление пожаловались 32 человека.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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