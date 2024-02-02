Shot: в иркутском кафе 12 человек отравились шаурмой

02 февраля 2024 в 09:32 Размер текста - 17 +

В иркутском кафе 12 человек отравились шаурмой Фото: Александр Мамаев © URA.RU В Иркутске 12 человек отравились после употребления шаурмы в одном из городских кафе. Об этом сообщает Shot. «До 12 жителей Ленинского округа Иркутска пожаловались на признаки пищевого отравления. По предварительной информации, они покупали шаурму в одном кафе Ленинского района города», — передают авторы telegram-канала. Отмечается, что 11 человек были госпитализированы. Среди них двое детей. Состояние некоторых оценивается как средней тяжести. В прошлом году в августе был зафиксирован случай, когда в московском кафе люди массово отравились шаурмой. Тогда на отравление пожаловались 32 человека.

В Иркутске 12 человек отравились после употребления шаурмы в одном из городских кафе. Об этом сообщает Shot. «До 12 жителей Ленинского округа Иркутска пожаловались на признаки пищевого отравления. По предварительной информации, они покупали шаурму в одном кафе Ленинского района города», — передают авторы telegram-канала. Отмечается, что 11 человек были госпитализированы. Среди них двое детей. Состояние некоторых оценивается как средней тяжести. В прошлом году в августе был зафиксирован случай, когда в московском кафе люди массово отравились шаурмой. Тогда на отравление пожаловались 32 человека.