Shot: в иркутском кафе 12 человек отравились шаурмой

В иркутском кафе 12 человек отравились шаурмой
В Иркутске 12 человек отравились после употребления шаурмы в одном из городских кафе. Об этом сообщает Shot.
«До 12 жителей Ленинского округа Иркутска пожаловались на признаки пищевого отравления. По предварительной информации, они покупали шаурму в одном кафе Ленинского района города», — передают авторы telegram-канала. Отмечается, что 11 человек были госпитализированы. Среди них двое детей. Состояние некоторых оценивается как средней тяжести.
В прошлом году в августе был зафиксирован случай, когда в московском кафе люди массово отравились шаурмой. Тогда на отравление пожаловались 32 человека.
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