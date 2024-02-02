В Иркутске завели дело после массового отравления шаурмой

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Составление рейтинга шаурмы города с Сергеем Морозовым, шеф-поваром кафе «Калачи». Екатеринбург
Предположительно, 16 человек отравились шаурмой в Иркутске Фото:

После массовых жалоб на отравление шаурмой в заведении общепита в Иркутске возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в региональном управлении СК России.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)», — говорится на сайте ведомства. После жалоб горожан мэр Иркутска поручил провести проверку точек общественного питания.

Ранее 16 человек с признаками пищевого отравления обратились в больницу. Большинство из них до отравления ели шаурму в одном из местных кафе. Госпитализированы девять взрослых и двое детей. Состояние некоторых оценивается как средней тяжести.

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После массовых жалоб на отравление шаурмой в заведении общепита в Иркутске возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в региональном управлении СК России. «Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)», — говорится на сайте ведомства. После жалоб горожан мэр Иркутска поручил провести проверку точек общественного питания. Ранее 16 человек с признаками пищевого отравления обратились в больницу. Большинство из них до отравления ели шаурму в одном из местных кафе. Госпитализированы девять взрослых и двое детей. Состояние некоторых оценивается как средней тяжести.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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