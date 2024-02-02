В Иркутске завели дело после массового отравления шаурмой

02 февраля 2024 в 10:43 Размер текста - 17 +

Предположительно, 16 человек отравились шаурмой в Иркутске Фото: Александр Мамаев © URA.RU После массовых жалоб на отравление шаурмой в заведении общепита в Иркутске возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в региональном управлении СК России. «Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)», — говорится на сайте ведомства. После жалоб горожан мэр Иркутска поручил провести проверку точек общественного питания. Ранее 16 человек с признаками пищевого отравления обратились в больницу. Большинство из них до отравления ели шаурму в одном из местных кафе. Госпитализированы девять взрослых и двое детей. Состояние некоторых оценивается как средней тяжести.

После массовых жалоб на отравление шаурмой в заведении общепита в Иркутске возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в региональном управлении СК России. «Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)», — говорится на сайте ведомства. После жалоб горожан мэр Иркутска поручил провести проверку точек общественного питания. Ранее 16 человек с признаками пищевого отравления обратились в больницу. Большинство из них до отравления ели шаурму в одном из местных кафе. Госпитализированы девять взрослых и двое детей. Состояние некоторых оценивается как средней тяжести.