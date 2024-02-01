01 февраля 2024

В Новоуральске простятся с военными, погибшими в ДТП с юными хоккеистами. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Возложение цветов, Мемориал на аллее Славы. Челябинск, гвоздики, цветы, мемориал
Прощание состоится в похоронном доме на Фурманова в Новоуральске Фото:
новость из сюжета
В Свердловской области автобус с юными хоккеистами слетел с трассы, погибли четверо

В Новоуральске (Свердловская область) простятся с солдатами Никитой Воробьевым, Александром Ошурковым и риелтором Натальей Жаровской. Церемония пройдет в похоронном доме на Фурманова, сообщил мэр Вячеслав Тюменцев.

«Сегодня с 11:00 состоится прощание с жертвами трагедии, произошедшей 29 января. Никите Воробьеву и Александру Ошуркову было 30 лет, оба служили в воинской части в Новоуральске по контракту. <…> Вместе с нашими ребятами погибла и риелтор Наталья Жаровская, заботливая мама и жена», — написал Тюменцев в соцсети «ВКонтакте».

По словам мэра Новоуральска, Воробьев и Ошурков были участниками спецоперации РФ на Украине. «Они мужественно защищали интересы страны на Донбассе», — добавил Тюменцев. У Воробьев остались четырехлетний сын и супруга. Ошурков не успел завести семью. «Соболезную родным и близким», — написал Тюменцев.

Авария, в которой погибли четыре человека, произошла 29 января. По предварительным данным, у автобуса лопнуло колесо и он врезался в машину. В ДТП погиб 67-летний тренер Виталий Плешков и трое пассажиров Citroеn. Водителя Игоря Миненко и владельца автобуса Евгения Лобова отправили в СИЗО. Подробнее о трагедии на свердловской «трассе смерти» — в сюжете URA.RU.

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В Новоуральске (Свердловская область) простятся с солдатами Никитой Воробьевым, Александром Ошурковым и риелтором Натальей Жаровской. Церемония пройдет в похоронном доме на Фурманова, сообщил мэр Вячеслав Тюменцев. «Сегодня с 11:00 состоится прощание с жертвами трагедии, произошедшей 29 января. Никите Воробьеву и Александру Ошуркову было 30 лет, оба служили в воинской части в Новоуральске по контракту. <…> Вместе с нашими ребятами погибла и риелтор Наталья Жаровская, заботливая мама и жена», — написал Тюменцев в соцсети «ВКонтакте». По словам мэра Новоуральска, Воробьев и Ошурков были участниками спецоперации РФ на Украине. «Они мужественно защищали интересы страны на Донбассе», — добавил Тюменцев. У Воробьев остались четырехлетний сын и супруга. Ошурков не успел завести семью. «Соболезную родным и близким», — написал Тюменцев. Авария, в которой погибли четыре человека, произошла 29 января. По предварительным данным, у автобуса лопнуло колесо и он врезался в машину. В ДТП погиб 67-летний тренер Виталий Плешков и трое пассажиров Citroеn. Водителя Игоря Миненко и владельца автобуса Евгения Лобова отправили в СИЗО. Подробнее о трагедии на свердловской «трассе смерти» — в сюжете URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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