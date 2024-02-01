В Новоуральске простятся с военными, погибшими в ДТП с юными хоккеистами. Фото

02 февраля 2024 в 11:08 Размер текста - 17 +

Прощание состоится в похоронном доме на Фурманова в Новоуральске Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета В Свердловской области автобус с юными хоккеистами слетел с трассы, погибли четверо В Новоуральске (Свердловская область) простятся с солдатами Никитой Воробьевым, Александром Ошурковым и риелтором Натальей Жаровской. Церемония пройдет в похоронном доме на Фурманова, сообщил мэр Вячеслав Тюменцев. «Сегодня с 11:00 состоится прощание с жертвами трагедии, произошедшей 29 января. Никите Воробьеву и Александру Ошуркову было 30 лет, оба служили в воинской части в Новоуральске по контракту. <…> Вместе с нашими ребятами погибла и риелтор Наталья Жаровская, заботливая мама и жена», — написал Тюменцев в соцсети «ВКонтакте». По словам мэра Новоуральска, Воробьев и Ошурков были участниками спецоперации РФ на Украине. «Они мужественно защищали интересы страны на Донбассе», — добавил Тюменцев. У Воробьев остались четырехлетний сын и супруга. Ошурков не успел завести семью. «Соболезную родным и близким», — написал Тюменцев. Авария, в которой погибли четыре человека, произошла 29 января. По предварительным данным, у автобуса лопнуло колесо и он врезался в машину. В ДТП погиб 67-летний тренер Виталий Плешков и трое пассажиров Citroеn. Водителя Игоря Миненко и владельца автобуса Евгения Лобова отправили в СИЗО. Подробнее о трагедии на свердловской «трассе смерти» — в сюжете URA.RU. Фото: страница Тюменцева в соцсети «ВКонтакте» [https://vk.com/vyacheslav_tyumentsev] Фото: страница Тюменцева в соцсети «ВКонтакте» [https://vk.com/vyacheslav_tyumentsev] Фото: страница Тюменцева в соцсети «ВКонтакте» [https://vk.com/vyacheslav_tyumentsev]

В Новоуральске (Свердловская область) простятся с солдатами Никитой Воробьевым, Александром Ошурковым и риелтором Натальей Жаровской. Церемония пройдет в похоронном доме на Фурманова, сообщил мэр Вячеслав Тюменцев. «Сегодня с 11:00 состоится прощание с жертвами трагедии, произошедшей 29 января. Никите Воробьеву и Александру Ошуркову было 30 лет, оба служили в воинской части в Новоуральске по контракту. <…> Вместе с нашими ребятами погибла и риелтор Наталья Жаровская, заботливая мама и жена», — написал Тюменцев в соцсети «ВКонтакте». По словам мэра Новоуральска, Воробьев и Ошурков были участниками спецоперации РФ на Украине. «Они мужественно защищали интересы страны на Донбассе», — добавил Тюменцев. У Воробьев остались четырехлетний сын и супруга. Ошурков не успел завести семью. «Соболезную родным и близким», — написал Тюменцев. Авария, в которой погибли четыре человека, произошла 29 января. По предварительным данным, у автобуса лопнуло колесо и он врезался в машину. В ДТП погиб 67-летний тренер Виталий Плешков и трое пассажиров Citroеn. Водителя Игоря Миненко и владельца автобуса Евгения Лобова отправили в СИЗО. Подробнее о трагедии на свердловской «трассе смерти» — в сюжете URA.RU.