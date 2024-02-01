Александр Мажаров покинул пост зама губернатора ЯНАО в сентябре 2023 года Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Замруководителя представительства ЯНАО в Тюменской области Александр Мажаров совершил деловую поездку в Ноябрьск и встретился с депутатом заксобрания Надеждой Гудковой. Источники агентства образно называют текущий визит знакомством Мажарова со своей будущей территорией.

«Пушкарев, сдавший мандат ради поста сенатора от ЯНАО, избирался в облдуму как раз по ноябрьскому одномандатному округу, поэтому потребуются довыборы. Мажарову же, которому сразу прочили место в думе, надо готовиться к кампании — места по партийным спискам ему не нашли, а пост зама в представительстве его не устраивал с самого начала и был компромиссным решением после отставки с поста зама губернатора», — рассказал собеседник.

После переизбрания Дмитрия Артюхова губернатором округа Александр Мажаров оказался в числе тех, кто не вошел в новую команду главы региона. Новоизбранный губернатор устроил своего бывшего зама в представительство ЯНАО в Тюмени, однако доход Мажарова с тех пор снизился в 11 раз.

Агентство запросило информацию о проведении довыборов в ямальском избиркоме. В приемной главы ведомства Андрея Гиберта на запрос агентства ответили: «официальной информации в Избирательной комиссии ЯНАО по вопросу назначения допвыборов нет».

Связаться с представительством ЯНАО в Тюмени не удалось. На звонки корреспондента агентства там никто не ответил.