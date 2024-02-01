01 февраля 2024

Экс-замгубернатора ЯНАО начал готовиться к довыборам в облдуму. Инсайд

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Встреча с Александром Мажаровым в здании правительства ЯНАО. Салехард, мажаров александр, рабочее местро
Александр Мажаров покинул пост зама губернатора ЯНАО в сентябре 2023 года Фото:

Замруководителя представительства ЯНАО в Тюменской области Александр Мажаров совершил деловую поездку в Ноябрьск и встретился с депутатом заксобрания Надеждой Гудковой. Источники агентства образно называют текущий визит знакомством Мажарова со своей будущей территорией.

«Пушкарев, сдавший мандат ради поста сенатора от ЯНАО, избирался в облдуму как раз по ноябрьскому одномандатному округу, поэтому потребуются довыборы. Мажарову же, которому сразу прочили место в думе, надо готовиться к кампании — места по партийным спискам ему не нашли, а пост зама в представительстве его не устраивал с самого начала и был компромиссным решением после отставки с поста зама губернатора», — рассказал собеседник.

После переизбрания Дмитрия Артюхова губернатором округа Александр Мажаров оказался в числе тех, кто не вошел в новую команду главы региона. Новоизбранный губернатор устроил своего бывшего зама в представительство ЯНАО в Тюмени, однако доход Мажарова с тех пор снизился в 11 раз.

Агентство запросило информацию о проведении довыборов в ямальском избиркоме. В приемной главы ведомства Андрея Гиберта на запрос агентства ответили: «официальной информации в Избирательной комиссии ЯНАО по вопросу назначения допвыборов нет».

Связаться с представительством ЯНАО в Тюмени не удалось. На звонки корреспондента агентства там никто не ответил.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главные новости ЯНАО уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Замруководителя представительства ЯНАО в Тюменской области Александр Мажаров совершил деловую поездку в Ноябрьск и встретился с депутатом заксобрания Надеждой Гудковой. Источники агентства образно называют текущий визит знакомством Мажарова со своей будущей территорией. «Пушкарев, сдавший мандат ради поста сенатора от ЯНАО, избирался в облдуму как раз по ноябрьскому одномандатному округу, поэтому потребуются довыборы. Мажарову же, которому сразу прочили место в думе, надо готовиться к кампании — места по партийным спискам ему не нашли, а пост зама в представительстве его не устраивал с самого начала и был компромиссным решением после отставки с поста зама губернатора», — рассказал собеседник. После переизбрания Дмитрия Артюхова губернатором округа Александр Мажаров оказался в числе тех, кто не вошел в новую команду главы региона. Новоизбранный губернатор устроил своего бывшего зама в представительство ЯНАО в Тюмени, однако доход Мажарова с тех пор снизился в 11 раз. Агентство запросило информацию о проведении довыборов в ямальском избиркоме. В приемной главы ведомства Андрея Гиберта на запрос агентства ответили: «официальной информации в Избирательной комиссии ЯНАО по вопросу назначения допвыборов нет». Связаться с представительством ЯНАО в Тюмени не удалось. На звонки корреспондента агентства там никто не ответил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...