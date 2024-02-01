Артюхов собрал глав силовых ведомств из-за резонансных ДТП. Фото

Артюхов провел экстренное совещание координационного совета по безопасности

02 февраля 2024 в 11:56 Размер текста - 17 +

Дмитрий Артюхов на внеочередном совещании с силовиками разобрал вопросы по ДТП Фото: Пресс-служба губернатора ЯНАО Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов собрал чиновников и глав силовых ведомств на внеочередное совещание в Салехарде. Глава округа поставил задачу снизить аварийность на дорогах, сообщает пресс-служба окружного правительства. «Дмитрий Артюхов провел внеочередное заседание координационного совещания по обеспечению правопорядка. Заседание глава региона начал с печальной статистики: год начался с нескольких резонансных ДТП, в них погибли люди. В этой связи перед профильными ведомствами поставлена задача усилить взаимодействие по снижению аварийности на дорогах региона», — сообщает пресс-служба окружного правительства на официальном сайте. Обсуждались и другие вопросы. Руководитель окружного УМВД генерал-майор полиции Сергей Костенко обратил внимание, что в округе резко выросло число телефонных мошенников. Артюхов поручил ведомствам усилить разъяснительную работу с населением. Ответственные за безопасность населения ведомства приступили к подготовительным мерам по обеспечению безопасности жителей округа в преддверие предстоящих выборов президента РФ. Начальник ГУ МЧС по ЯНАО генерал-майор Олег Гилев доложил, что на избирательных участках будет проведена проверка состояния пожарной безопасности. В дни проведения выборов на участках будут дежурить более 1300 сотрудников МЧС и противопожарной службы. На трассе Сургут — Салехард 18 января при столкновении с автогрейдером погибло трое жителей Губкинского. С начала года, на ямальских дорогах погибло пять человек, 19 жителей округа получили травмы, в их числе один ребенок. Дмитрий Артюхов провел совещание с ответственными за безопасность Фото: пресс-служба правительства ЯНАО — https://yanao.ru/press-tsentr/novosti/dmitriy-artyukhov-vruchil-nagrady-severyankam-v-chest-dnya-materi/ Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов собрал чиновников и глав силовых ведомств на внеочередное совещание в Салехарде. Глава округа поставил задачу снизить аварийность на дорогах, сообщает пресс-служба окружного правительства. «Дмитрий Артюхов провел внеочередное заседание координационного совещания по обеспечению правопорядка. Заседание глава региона начал с печальной статистики: год начался с нескольких резонансных ДТП, в них погибли люди. В этой связи перед профильными ведомствами поставлена задача усилить взаимодействие по снижению аварийности на дорогах региона», — сообщает пресс-служба окружного правительства на официальном сайте. Обсуждались и другие вопросы. Руководитель окружного УМВД генерал-майор полиции Сергей Костенко обратил внимание, что в округе резко выросло число телефонных мошенников. Артюхов поручил ведомствам усилить разъяснительную работу с населением. Ответственные за безопасность населения ведомства приступили к подготовительным мерам по обеспечению безопасности жителей округа в преддверие предстоящих выборов президента РФ. Начальник ГУ МЧС по ЯНАО генерал-майор Олег Гилев доложил, что на избирательных участках будет проведена проверка состояния пожарной безопасности. В дни проведения выборов на участках будут дежурить более 1300 сотрудников МЧС и противопожарной службы. На трассе Сургут — Салехард 18 января при столкновении с автогрейдером погибло трое жителей Губкинского. С начала года, на ямальских дорогах погибло пять человек, 19 жителей округа получили травмы, в их числе один ребенок.