01 февраля 2024

Вице-мэр приказал устранить очереди в метро Екатеринбурга, проехавшись с утра

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Алексей Орлов в Штабе общественной поддержки. Екатеринбург, галямов рустам
Рустам Галямов проверил, как работает метрополитен в час пик Фото:

Вице-мэр Екатеринбурга по строительству Рустам Галямов, который по поручению мэра Алексея Орлова с 1 января выводит из кризиса весь городской общественный транспорт, приказал транспортникам избавиться от очередей в метро. Об этом сообщили в пресс-службе горадминистрации.

Поводом для инспекции стали жалобы горожан. «Галямов с 7:30 до 8:30 проехал по нескольким станциям городской подземки. <…> Он назвал метрополитен самым безопасным городским общественным транспортом. При этом поставил транспортникам задачу — увеличить пропускную способность технических средств контроля пассажиров», — пишет пресс-служба мэрии на сайте.

Добиться устранения очередей в метро, как отметили в мэрии, можно как за счет логистики процесса, так и за счет модернизации имеющегося оборудования. Галямов продолжит проверять работу городского общественного транспорта.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Вице-мэр Екатеринбурга по строительству Рустам Галямов, который по поручению мэра Алексея Орлова с 1 января выводит из кризиса весь городской общественный транспорт, приказал транспортникам избавиться от очередей в метро. Об этом сообщили в пресс-службе горадминистрации. Поводом для инспекции стали жалобы горожан. «Галямов с 7:30 до 8:30 проехал по нескольким станциям городской подземки. <…> Он назвал метрополитен самым безопасным городским общественным транспортом. При этом поставил транспортникам задачу — увеличить пропускную способность технических средств контроля пассажиров», — пишет пресс-служба мэрии на сайте. Добиться устранения очередей в метро, как отметили в мэрии, можно как за счет логистики процесса, так и за счет модернизации имеющегося оборудования. Галямов продолжит проверять работу городского общественного транспорта.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...