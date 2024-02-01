Вице-мэр приказал устранить очереди в метро Екатеринбурга, проехавшись с утра

Вице-мэр Екатеринбурга по строительству Рустам Галямов, который по поручению мэра Алексея Орлова с 1 января выводит из кризиса весь городской общественный транспорт, приказал транспортникам избавиться от очередей в метро. Об этом сообщили в пресс-службе горадминистрации.
Поводом для инспекции стали жалобы горожан. «Галямов с 7:30 до 8:30 проехал по нескольким станциям городской подземки. <…> Он назвал метрополитен самым безопасным городским общественным транспортом. При этом поставил транспортникам задачу — увеличить пропускную способность технических средств контроля пассажиров», — пишет пресс-служба мэрии на сайте.
Добиться устранения очередей в метро, как отметили в мэрии, можно как за счет логистики процесса, так и за счет модернизации имеющегося оборудования. Галямов продолжит проверять работу городского общественного транспорта.
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