Из свердловской Госавтоинспекции массово увольняются руководители

Из УГИБДД по Свердловской области массово увольняются опытные руководители среднего звена. Об этом сообщили источники их силовых структур.
«В течение короткого времени ушло сразу несколько начальников отделов, командиры батальона и роты, и один замглавы ведомства Алексея Спиридонова. <…> Причинами называют ужасающий психологический климат, атмосферу стукачества и гнобления, а также навешивание нехарактерных обязанностей», — пишет Е1.ru, ссылаясь на инсайдеров.
В пресс-службе УГИБДД опровергли сведения о названых причинах увольнений. «Дефицита руководителей среднего звена у нас нет. Служба в управлении ГИБДД региона является престижной. Смена кадров для ведомства — это естественный процесс, как и для любой организации», — сообщили URA.RU в пресс-службе УГИБДД.
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