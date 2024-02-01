01 февраля 2024

Из свердловской Госавтоинспекции массово увольняются руководители

© Служба новостей «URA.RU»
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Сотрудники якобы жалуются на атмосферу в коллективе Фото:

Из УГИБДД по Свердловской области массово увольняются опытные руководители среднего звена. Об этом сообщили источники их силовых структур.

«В течение короткого времени ушло сразу несколько начальников отделов, командиры батальона и роты, и один замглавы ведомства Алексея Спиридонова. <…> Причинами называют ужасающий психологический климат, атмосферу стукачества и гнобления, а также навешивание нехарактерных обязанностей», — пишет Е1.ru, ссылаясь на инсайдеров.

В пресс-службе УГИБДД опровергли сведения о названых причинах увольнений. «Дефицита руководителей среднего звена у нас нет. Служба в управлении ГИБДД региона является престижной. Смена кадров для ведомства — это естественный процесс, как и для любой организации», — сообщили URA.RU в пресс-службе УГИБДД.

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Из УГИБДД по Свердловской области массово увольняются опытные руководители среднего звена. Об этом сообщили источники их силовых структур. «В течение короткого времени ушло сразу несколько начальников отделов, командиры батальона и роты, и один замглавы ведомства Алексея Спиридонова. <…> Причинами называют ужасающий психологический климат, атмосферу стукачества и гнобления, а также навешивание нехарактерных обязанностей», — пишет Е1.ru, ссылаясь на инсайдеров. В пресс-службе УГИБДД опровергли сведения о названых причинах увольнений. «Дефицита руководителей среднего звена у нас нет. Служба в управлении ГИБДД региона является престижной. Смена кадров для ведомства — это естественный процесс, как и для любой организации», — сообщили URA.RU в пресс-службе УГИБДД.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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