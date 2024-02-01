Какие кафе и рестораны планируют открыть в Перми

В Перми в 2024 году откроются новые ресторанные пространства

В феврале и марте появятся новые кафе и рестораны Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Перми в 2024 году готовятся к открытию несколько гастрономических проектов. Среди них появятся не только новые заведения, но и те, которые уже представлены в городе. URA.RU составило подборку кафе и ресторанов, которые начнут работать в ближайшее время.

«В ТРК „СпешиLove“ на третьем этаже готовится к открытию ресторанное пространство „Гастропарк“. В нем будет несколько корнеров от разных кафе. Открытие запланировано на конец февраля», — рассказали в пресс-службе ТРК корреспонденту агентства. О том, какие именно заведения будут представлены в «Гастропарке», обещали рассказать ближе к открытию.

В ТРК «Семья» на третьем этаже ждут открытия ресторана итальянской кухни «Перчини» и грузинской кухни «Хочу Пури». Они будут расположены на третьем этаже на площадях ресторанов «Тсуру» и «Casa Mia», которые закрылись в 2023 году. В ТРК сообщили, что новые заведения откроются в начале 2024 года. Также изменения произошли в ТРЦ «Планета». Здесь 1 февраля открылась «Эклерная №1». Она расположена на первом этаже возле гипермаркета «Лента». В ассортименте заведения представлены десерты и кофе.

В Перми продолжает развиваться сеть магазинов здорового питания «Жизньмарт». В них, как и в кафе, можно присесть за столик, поесть или выпить кофе. В феврале и марте 2024 года планируют открыть пять магазинов большого формата на улицах Маршала Рыбалко, 81, Монастырская 60, Ленина, 60, Юрша, 80, Островского, 52. Точные даты начала работы пока не раскрываются, рассказали в пресс-службе компании.

Также в городе идет ремонт нескольких заведений. Ресторан «RedBBQ» переехал с улицы Петропавловская, 57 на улицу Сибирская, 16. В заведение набирают сотрудников. По плану его открытие в конце февраля, но доставка уже работает, рассказал шеф-повар ресторана Степан Носов корреспонденту агентства. В ЖК «Погода» планируют открыть кондитерскую «5.20», а в ЖК «Гулливер» появится кафе «Фелиция». В обоих заведениях продолжаются ремонтные работы. Кроме этого в Перми ждут открытия фудкорта азиатской кухни на «Китайском рынке» в микрорайоне Заостровка, а также корейского стрит-фуда «Chiсko».