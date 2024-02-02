ЦИК нашел недочеты в документах у двух кандидатов в президенты РФ

ЦИК нашел недочеты в документах у кандидатов Баташева и Рады Русских

02 февраля 2024 в 13:39 Размер текста - 17 +

Кандидаты в президенты РФ не предоставили ЦИК все необходимые документы, уточнили в комиссии Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году ЦИК России выявил недостатки в оформлении документов двух кандидатов в президенты России. Комиссия направила соответствующие извещения в адрес блогера из Владивостока Анатолия Баташева и блогера из Екатеринбурга Рады Русских. «ЦИК России направил Анатолию Баташеву и Раде Русских извещения о выявленных недостатках в представленных ими документах для регистрации их в качестве кандидата в президенты», — сообщает ЦИК РФ. Отмечается, что кандидаты не предоставили некоторые документы. Например, они не передали протокол об итогах сбора подписей от избирателей, необходимых для регистрации. ЦИК РФ ранее сообщил, что успешно зарегистрировал самовыдвиженца Владимира Путина в качестве кандидата в президенты. Сами выборы намечены на 17 марта 2024 года.

ЦИК России выявил недостатки в оформлении документов двух кандидатов в президенты России. Комиссия направила соответствующие извещения в адрес блогера из Владивостока Анатолия Баташева и блогера из Екатеринбурга Рады Русских. «ЦИК России направил Анатолию Баташеву и Раде Русских извещения о выявленных недостатках в представленных ими документах для регистрации их в качестве кандидата в президенты», — сообщает ЦИК РФ. Отмечается, что кандидаты не предоставили некоторые документы. Например, они не передали протокол об итогах сбора подписей от избирателей, необходимых для регистрации. ЦИК РФ ранее сообщил, что успешно зарегистрировал самовыдвиженца Владимира Путина в качестве кандидата в президенты. Сами выборы намечены на 17 марта 2024 года.