ЦИК нашел недочеты в документах у двух кандидатов в президенты РФ

ЦИК нашел недочеты в документах у кандидатов Баташева и Рады Русских
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Заседание общественной молодежной палаты. Курган, чиновник, законопроект, документы, заседание, руки, авторучка, бумаги к совещанию, депутат
Кандидаты в президенты РФ не предоставили ЦИК все необходимые документы, уточнили в комиссии Фото:
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Выборы президента России в 2024 году

ЦИК России выявил недостатки в оформлении документов двух кандидатов в президенты России. Комиссия направила соответствующие извещения в адрес блогера из Владивостока Анатолия Баташева и блогера из Екатеринбурга Рады Русских.

«ЦИК России направил Анатолию Баташеву и Раде Русских извещения о выявленных недостатках в представленных ими документах для регистрации их в качестве кандидата в президенты», — сообщает ЦИК РФ. Отмечается, что кандидаты не предоставили некоторые документы. Например, они не передали протокол об итогах сбора подписей от избирателей, необходимых для регистрации.

ЦИК РФ ранее сообщил, что успешно зарегистрировал самовыдвиженца Владимира Путина в качестве кандидата в президенты. Сами выборы намечены на 17 марта 2024 года.

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ЦИК России выявил недостатки в оформлении документов двух кандидатов в президенты России. Комиссия направила соответствующие извещения в адрес блогера из Владивостока Анатолия Баташева и блогера из Екатеринбурга Рады Русских. «ЦИК России направил Анатолию Баташеву и Раде Русских извещения о выявленных недостатках в представленных ими документах для регистрации их в качестве кандидата в президенты», — сообщает ЦИК РФ. Отмечается, что кандидаты не предоставили некоторые документы. Например, они не передали протокол об итогах сбора подписей от избирателей, необходимых для регистрации. ЦИК РФ ранее сообщил, что успешно зарегистрировал самовыдвиженца Владимира Путина в качестве кандидата в президенты. Сами выборы намечены на 17 марта 2024 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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