В Тюмени будут судить челябинца, который вез из ЯНАО наркотики и укусил силовика

02 февраля 2024 в 13:45 Размер текста - 17 +

Челябинцу грозит до пяти лет лишения свободы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Тюменский райсуд рассмотрит дело в отношении челябинца, перевозившего из Нового Уренгоя (ЯНАО) в Уфу партию наркотиков. В ходе задержания он сопротивлялся и укусил полицейского. И если за перевозку запрещенных веществ его привлекли к административной ответственности, то за нападение на полицейского ему грозит реальный срок, сообщили URA.RU в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры. «Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении водителя, проживающего в Челябинской области. Он обвиняется по ч. 1 ст. 318 УК РФ („Применение насилия в отношении представителя власти“). Уголовное дело направлено в Тюменский райсуд для рассмотрения по существу», — сообщили URA.RU в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры. Там рассказали, что инцидент произошел в начале октября прошлого года. Челябинец был задержан в поезде, следовавшего из Нового Уренгоя в Уфу. При себе у него обнаружили наркотики. С целью помешать задержанию мужчина несколько раз укусил полицейского за руку. Чтобы успокоить пассажира на него пришлось надеть наручники. За незаконный оборот наркотиков челябинца привлекли к административной ответственности. За нападение на полицейского ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Тюменский райсуд рассмотрит дело в отношении челябинца, перевозившего из Нового Уренгоя (ЯНАО) в Уфу партию наркотиков. В ходе задержания он сопротивлялся и укусил полицейского. И если за перевозку запрещенных веществ его привлекли к административной ответственности, то за нападение на полицейского ему грозит реальный срок, сообщили URA.RU в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры. «Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении водителя, проживающего в Челябинской области. Он обвиняется по ч. 1 ст. 318 УК РФ („Применение насилия в отношении представителя власти“). Уголовное дело направлено в Тюменский райсуд для рассмотрения по существу», — сообщили URA.RU в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры. Там рассказали, что инцидент произошел в начале октября прошлого года. Челябинец был задержан в поезде, следовавшего из Нового Уренгоя в Уфу. При себе у него обнаружили наркотики. С целью помешать задержанию мужчина несколько раз укусил полицейского за руку. Чтобы успокоить пассажира на него пришлось надеть наручники. За незаконный оборот наркотиков челябинца привлекли к административной ответственности. За нападение на полицейского ему грозит до пяти лет лишения свободы.