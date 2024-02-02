В Тюмени будут судить челябинца, который вез из ЯНАО наркотики и укусил силовика

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Челябинцу грозит до пяти лет лишения свободы Фото:

Тюменский райсуд рассмотрит дело в отношении челябинца, перевозившего из Нового Уренгоя (ЯНАО) в Уфу партию наркотиков. В ходе задержания он сопротивлялся и укусил полицейского. И если за перевозку запрещенных веществ его привлекли к административной ответственности, то за нападение на полицейского ему грозит реальный срок, сообщили URA.RU в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

«Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении водителя, проживающего в Челябинской области. Он обвиняется по ч. 1 ст. 318 УК РФ („Применение насилия в отношении представителя власти“). Уголовное дело направлено в Тюменский райсуд для рассмотрения по существу», — сообщили URA.RU в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

Там рассказали, что инцидент произошел в начале октября прошлого года. Челябинец был задержан в поезде, следовавшего из Нового Уренгоя в Уфу. При себе у него обнаружили наркотики. С целью помешать задержанию мужчина несколько раз укусил полицейского за руку. Чтобы успокоить пассажира на него пришлось надеть наручники.

За незаконный оборот наркотиков челябинца привлекли к административной ответственности. За нападение на полицейского ему грозит до пяти лет лишения свободы.

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Тюменский райсуд рассмотрит дело в отношении челябинца, перевозившего из Нового Уренгоя (ЯНАО) в Уфу партию наркотиков. В ходе задержания он сопротивлялся и укусил полицейского. И если за перевозку запрещенных веществ его привлекли к административной ответственности, то за нападение на полицейского ему грозит реальный срок, сообщили URA.RU в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры. «Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении водителя, проживающего в Челябинской области. Он обвиняется по ч. 1 ст. 318 УК РФ („Применение насилия в отношении представителя власти“). Уголовное дело направлено в Тюменский райсуд для рассмотрения по существу», — сообщили URA.RU в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры. Там рассказали, что инцидент произошел в начале октября прошлого года. Челябинец был задержан в поезде, следовавшего из Нового Уренгоя в Уфу. При себе у него обнаружили наркотики. С целью помешать задержанию мужчина несколько раз укусил полицейского за руку. Чтобы успокоить пассажира на него пришлось надеть наручники. За незаконный оборот наркотиков челябинца привлекли к административной ответственности. За нападение на полицейского ему грозит до пяти лет лишения свободы.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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