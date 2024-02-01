01 февраля 2024

Свердловская компания задержала зарплату 122 сотрудникам

© Служба новостей «URA.RU»
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Сотрудникам не выплачивали зарплату за ноябрь 2023 года Фото:

Порядка 122 работников свердловской компании «Уралстальинвест» получили задержанную зарплату. Об этом сообщили в Федеральной службе по труду и занятости (Роструд).

«Инспекторы труда установили, что руководство компании допустило образование задолженности по зарплаты перед 122 работниками за ноябрь 2023 года. В адрес работодателя было направлено предостережение», — пишет пресс-служба Роструда на сайте. Сумма выплат составила 6,3 млн рублей.

«Уральстальинвест» — компания из Екатеринбурга. Предприятие занимается производством строительных металлических конструкций, изделий и их частей.

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Порядка 122 работников свердловской компании «Уралстальинвест» получили задержанную зарплату. Об этом сообщили в Федеральной службе по труду и занятости (Роструд). «Инспекторы труда установили, что руководство компании допустило образование задолженности по зарплаты перед 122 работниками за ноябрь 2023 года. В адрес работодателя было направлено предостережение», — пишет пресс-служба Роструда на сайте. Сумма выплат составила 6,3 млн рублей. «Уральстальинвест» — компания из Екатеринбурга. Предприятие занимается производством строительных металлических конструкций, изделий и их частей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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