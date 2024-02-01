Свердловская компания задержала зарплату 122 сотрудникам

Сотрудникам не выплачивали зарплату за ноябрь 2023 года
Порядка 122 работников свердловской компании «Уралстальинвест» получили задержанную зарплату. Об этом сообщили в Федеральной службе по труду и занятости (Роструд).
«Инспекторы труда установили, что руководство компании допустило образование задолженности по зарплаты перед 122 работниками за ноябрь 2023 года. В адрес работодателя было направлено предостережение», — пишет пресс-служба Роструда на сайте. Сумма выплат составила 6,3 млн рублей.
«Уральстальинвест» — компания из Екатеринбурга. Предприятие занимается производством строительных металлических конструкций, изделий и их частей.
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