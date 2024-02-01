01 февраля 2024

В ЯНАО поймали вандалов, устроивших «виселицу» в школе. Фото

В разгромленной школе Салехарда поймали юных хулиганов
© Служба новостей «URA.RU»
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Досрочное ЕГЭ на базе Гимназии №94. Екатеринбург, школьный коридор, старая школа, старое здание
В Салехарде сотрудники школы № 4 усиленно следят за поведением детей Фото:

В Салехарде (ЯНАО) в школе №4 удалось найти учеников, которые разгромили туалет и соорудили «виселицу» в одной из кабинок. Об этом URA.RU сообщило руководство школы.

«Все „проблемные“ места, которые „попали“ на фото, были сразу устранены. Обучающиеся, совершившие хулиганство, были выявлены. С ними и с их родителями провели профилактическую беседу о недопустимости актов вандализма в школе. Сейчас в школе усилили контроль за раздевалками и туалетными комнатами. Организовано ежедневное дежурство и обходы. Это помогает детям понимать, что их могут заметить за хулиганством», — говорится в сообщении.

Ранее URA.RU рассказало о том, как в новом учебном учреждении Салехарда (ЯНАО) школьники устроили погром в санитарной комнате. Юные вандалы сломали двери в кабинки и сидения унитазов.

Школьники в Салехарде соорудили «висельницу» в кабинке туалета
Школьники в Салехарде соорудили «висельницу» в кабинке туалета
Фото:
Погром в туалете школы был оперативно устранен
Погром в туалете школы был оперативно устранен
Фото:
Последствия шалостей учеников школы №4, Салехард
Последствия шалостей учеников школы №4, Салехард
Фото:
В школе Салехарда провели уборку в разгромленном туалете
В школе Салехарда провели уборку в разгромленном туалете
Фото:

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В Салехарде (ЯНАО) в школе №4 удалось найти учеников, которые разгромили туалет и соорудили «виселицу» в одной из кабинок. Об этом URA.RU сообщило руководство школы. «Все „проблемные“ места, которые „попали“ на фото, были сразу устранены. Обучающиеся, совершившие хулиганство, были выявлены. С ними и с их родителями провели профилактическую беседу о недопустимости актов вандализма в школе. Сейчас в школе усилили контроль за раздевалками и туалетными комнатами. Организовано ежедневное дежурство и обходы. Это помогает детям понимать, что их могут заметить за хулиганством», — говорится в сообщении. Ранее URA.RU рассказало о том, как в новом учебном учреждении Салехарда (ЯНАО) школьники устроили погром в санитарной комнате. Юные вандалы сломали двери в кабинки и сидения унитазов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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