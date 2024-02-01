В ЯНАО поймали вандалов, устроивших «виселицу» в школе. Фото

В разгромленной школе Салехарда поймали юных хулиганов

02 февраля 2024 в 16:19 Размер текста - 17 +

В Салехарде сотрудники школы № 4 усиленно следят за поведением детей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Салехарде (ЯНАО) в школе №4 удалось найти учеников, которые разгромили туалет и соорудили «виселицу» в одной из кабинок. Об этом URA.RU сообщило руководство школы. «Все „проблемные“ места, которые „попали“ на фото, были сразу устранены. Обучающиеся, совершившие хулиганство, были выявлены. С ними и с их родителями провели профилактическую беседу о недопустимости актов вандализма в школе. Сейчас в школе усилили контроль за раздевалками и туалетными комнатами. Организовано ежедневное дежурство и обходы. Это помогает детям понимать, что их могут заметить за хулиганством», — говорится в сообщении. Ранее URA.RU рассказало о том, как в новом учебном учреждении Салехарда (ЯНАО) школьники устроили погром в санитарной комнате. Юные вандалы сломали двери в кабинки и сидения унитазов. Школьники в Салехарде соорудили «висельницу» в кабинке туалета Фото: сообщество « Мой Салехард», соцсеть «ВКонтакте» Погром в туалете школы был оперативно устранен Фото: администрация школы №4 в Салехарде Последствия шалостей учеников школы №4, Салехард Фото: сообщество « Мой Салехард», соцсеть «ВКонтакте» В школе Салехарда провели уборку в разгромленном туалете Фото: администрация школы №4 в Салехарде

В Салехарде (ЯНАО) в школе №4 удалось найти учеников, которые разгромили туалет и соорудили «виселицу» в одной из кабинок. Об этом URA.RU сообщило руководство школы. «Все „проблемные“ места, которые „попали“ на фото, были сразу устранены. Обучающиеся, совершившие хулиганство, были выявлены. С ними и с их родителями провели профилактическую беседу о недопустимости актов вандализма в школе. Сейчас в школе усилили контроль за раздевалками и туалетными комнатами. Организовано ежедневное дежурство и обходы. Это помогает детям понимать, что их могут заметить за хулиганством», — говорится в сообщении. Ранее URA.RU рассказало о том, как в новом учебном учреждении Салехарда (ЯНАО) школьники устроили погром в санитарной комнате. Юные вандалы сломали двери в кабинки и сидения унитазов.