В Салехарде (ЯНАО) в школе №4 удалось найти учеников, которые разгромили туалет и соорудили «виселицу» в одной из кабинок. Об этом URA.RU сообщило руководство школы.
«Все „проблемные“ места, которые „попали“ на фото, были сразу устранены. Обучающиеся, совершившие хулиганство, были выявлены. С ними и с их родителями провели профилактическую беседу о недопустимости актов вандализма в школе. Сейчас в школе усилили контроль за раздевалками и туалетными комнатами. Организовано ежедневное дежурство и обходы. Это помогает детям понимать, что их могут заметить за хулиганством», — говорится в сообщении.
В Салехарде (ЯНАО) в школе №4 удалось найти учеников, которые разгромили туалет и соорудили «виселицу» в одной из кабинок. Об этом URA.RU сообщило руководство школы. «Все „проблемные“ места, которые „попали“ на фото, были сразу устранены. Обучающиеся, совершившие хулиганство, были выявлены. С ними и с их родителями провели профилактическую беседу о недопустимости актов вандализма в школе. Сейчас в школе усилили контроль за раздевалками и туалетными комнатами. Организовано ежедневное дежурство и обходы. Это помогает детям понимать, что их могут заметить за хулиганством», — говорится в сообщении. Ранее URA.RU рассказало о том, как в новом учебном учреждении Салехарда (ЯНАО) школьники устроили погром в санитарной комнате. Юные вандалы сломали двери в кабинки и сидения унитазов.