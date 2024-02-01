01 февраля 2024

Из-за пожара в пермской колонии эвакуировали заключенных

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Музей заповедник истории политических репрессий "Пермь - 36". деревня Кучино, колючая проволока, зона, колония, тюрьма, колючка, уфсин, итк, иту
В колонию, где случился пожар, приехали прокуроры Фото:

В соликамской ИК-9 пожар произошел на крыше складских помещений. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«В промышленной зоне колонии горит крыша. Возгорание произошло в цеху по производству и переработке дерева. Заключенных эвакуировали. На данный момент пострадавших нет», — рассказал собеседник агентства.

Пожарные прибыли на место и занимаются тушением огня. Также в колонию выехали сотрудники прокуратуры. Ранее URA.RU сообщало, что в сети появилась видеозапись пожара.

Обновлено:

По данным telegram-канала SHOT, пожар начался в помещении мебельного цеха. В этот момент там работал один заключенный. Он смог выбраться на улицу самостоятельно.

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В соликамской ИК-9 пожар произошел на крыше складских помещений. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией. «В промышленной зоне колонии горит крыша. Возгорание произошло в цеху по производству и переработке дерева. Заключенных эвакуировали. На данный момент пострадавших нет», — рассказал собеседник агентства. Пожарные прибыли на место и занимаются тушением огня. Также в колонию выехали сотрудники прокуратуры. Ранее URA.RU сообщало, что в сети появилась видеозапись пожара. Обновлено: По данным telegram-канала SHOT, пожар начался в помещении мебельного цеха. В этот момент там работал один заключенный. Он смог выбраться на улицу самостоятельно.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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