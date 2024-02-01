Из-за пожара в пермской колонии эвакуировали заключенных

02 февраля 2024 в 15:08 Размер текста - 17 +

В колонию, где случился пожар, приехали прокуроры Фото: Сергей Русанов © URA.RU В соликамской ИК-9 пожар произошел на крыше складских помещений. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией. «В промышленной зоне колонии горит крыша. Возгорание произошло в цеху по производству и переработке дерева. Заключенных эвакуировали. На данный момент пострадавших нет», — рассказал собеседник агентства. Пожарные прибыли на место и занимаются тушением огня. Также в колонию выехали сотрудники прокуратуры. Ранее URA.RU сообщало, что в сети появилась видеозапись пожара. Обновлено: По данным telegram-канала SHOT, пожар начался в помещении мебельного цеха. В этот момент там работал один заключенный. Он смог выбраться на улицу самостоятельно.

В соликамской ИК-9 пожар произошел на крыше складских помещений. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией. «В промышленной зоне колонии горит крыша. Возгорание произошло в цеху по производству и переработке дерева. Заключенных эвакуировали. На данный момент пострадавших нет», — рассказал собеседник агентства. Пожарные прибыли на место и занимаются тушением огня. Также в колонию выехали сотрудники прокуратуры. Ранее URA.RU сообщало, что в сети появилась видеозапись пожара. Обновлено: По данным telegram-канала SHOT, пожар начался в помещении мебельного цеха. В этот момент там работал один заключенный. Он смог выбраться на улицу самостоятельно.