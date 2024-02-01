01 февраля 2024

В пермской колонии произошел пожар. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Повседневная жизнь. Пермь, колючая проволока, тюрьма, ИК, забор, охраняемый объект, спецобъект
Пожар произошел на территории колонии Фото:

В ИК-9, расположенной в Соликамске (Пермский край), произошел пожар. Видеозапись с места событий опубликовали местные жители в telegram-канале «Слуховой анализатор».

«Что-то хорошо горит на территории ФКУ ИК-9 в Соликамске», — написал автор видеозаписи. В пресс-службе ГУФСИН по Пермскому краю сообщили, что комментарий будет предоставлен позже.

Также запросы направлены в пресс-службу краевого ГУ МЧС и уполномоченному по правам человека в Пермском крае Игорь Сапко. Ранее URA.RU сообщало, что именно в этой колонии сидел Марат Мусин, которого будут судить за кураторство АУЕ («Арестантское уголовное единство», признано экстремистским и запрещено на территории России).

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В ИК-9, расположенной в Соликамске (Пермский край), произошел пожар. Видеозапись с места событий опубликовали местные жители в telegram-канале «Слуховой анализатор». «Что-то хорошо горит на территории ФКУ ИК-9 в Соликамске», — написал автор видеозаписи. В пресс-службе ГУФСИН по Пермскому краю сообщили, что комментарий будет предоставлен позже. Также запросы направлены в пресс-службу краевого ГУ МЧС и уполномоченному по правам человека в Пермском крае Игорь Сапко. Ранее URA.RU сообщало, что именно в этой колонии сидел Марат Мусин, которого будут судить за кураторство АУЕ («Арестантское уголовное единство», признано экстремистским и запрещено на территории России).
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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