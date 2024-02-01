Пожар произошел на территории колонии Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В ИК-9, расположенной в Соликамске (Пермский край), произошел пожар. Видеозапись с места событий опубликовали местные жители в telegram-канале «Слуховой анализатор».

«Что-то хорошо горит на территории ФКУ ИК-9 в Соликамске», — написал автор видеозаписи. В пресс-службе ГУФСИН по Пермскому краю сообщили, что комментарий будет предоставлен позже.

Также запросы направлены в пресс-службу краевого ГУ МЧС и уполномоченному по правам человека в Пермском крае Игорь Сапко. Ранее URA.RU сообщало, что именно в этой колонии сидел Марат Мусин, которого будут судить за кураторство АУЕ («Арестантское уголовное единство», признано экстремистским и запрещено на территории России).