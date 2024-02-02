В тюменском селе построят детский сад

Сроки начала строительства пока неизвестны Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Перевалово (Тюменская область) построят детский сад. Об этом сообщили в районной администрации. Сроки начала строительства пока неизвестны.

«Строительство детского сада в с. Перевалово учтено и включено в перспективный план (рейтинг) развития сферы образования Тюменского района. <…> В ближайшее время строительство школы в Переваловском МО не планируется», — сообщили в администрации Тюменского района.

Ранее URA.RU писало, что в Тюмени в районе ЖК «Легенда парк» появится новый детский сад. Власти потратят на его возведение около 500 миллионов рублей.