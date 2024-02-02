В тюменском селе построят детский сад

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Поездка Алексея Текслера в Копейский городской округ. Челябинск, игрушки, детский сад
Сроки начала строительства пока неизвестны Фото:

В Перевалово (Тюменская область) построят детский сад. Об этом сообщили в районной администрации. Сроки начала строительства пока неизвестны.

«Строительство детского сада в с. Перевалово учтено и включено в перспективный план (рейтинг) развития сферы образования Тюменского района. <…> В ближайшее время строительство школы в Переваловском МО не планируется», — сообщили в администрации Тюменского района.

Ранее URA.RU писало, что в Тюмени в районе ЖК «Легенда парк» появится новый детский сад. Власти потратят на его возведение около 500 миллионов рублей.

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В Перевалово (Тюменская область) построят детский сад. Об этом сообщили в районной администрации. Сроки начала строительства пока неизвестны. «Строительство детского сада в с. Перевалово учтено и включено в перспективный план (рейтинг) развития сферы образования Тюменского района. <…> В ближайшее время строительство школы в Переваловском МО не планируется», — сообщили в администрации Тюменского района. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени в районе ЖК «Легенда парк» появится новый детский сад. Власти потратят на его возведение около 500 миллионов рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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