На одной из центральных улиц Тюмени водитель автомобиля Daewoo Matiz при перестроении протаранила автобус, выполнявший рейс по маршруту №5 Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе областного управления ГИБДД России.
«На улице Мельникайте водитель Daewoo Matiz нарушила правила перестроения и не пропустила маршрутный автобус. Произошло столкновение, пострадали водитель легкового авто и два пассажира автобуса», — рассказали URA.RU в ведомстве
Известно, что водителя легкового автомобиля зажало помятой дверью машины. Ее помогли извлечь сотрудники тюменской областной службы экстренного реагирования, для этого пришлось использовать гидравлический аварийно-спасательный инструмент. По данным регионального УГИБДД, никому из пострадавших госпитализация не потребовалась.
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