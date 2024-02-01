На центральной улице Тюмени Matiz протаранил маршрутку. Видео

В Тюмени при столкновении автомобиля и автобуса пострадали три человека

02 февраля 2024 в 15:58 Размер текста - 17 +

Автобус выполнял рейс по городскому маршруту №5 Фото: Денис Моргунов © URA.RU На одной из центральных улиц Тюмени водитель автомобиля Daewoo Matiz при перестроении протаранила автобус, выполнявший рейс по маршруту №5 Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе областного управления ГИБДД России. «На улице Мельникайте водитель Daewoo Matiz нарушила правила перестроения и не пропустила маршрутный автобус. Произошло столкновение, пострадали водитель легкового авто и два пассажира автобуса», — рассказали URA.RU в ведомстве Известно, что водителя легкового автомобиля зажало помятой дверью машины. Ее помогли извлечь сотрудники тюменской областной службы экстренного реагирования, для этого пришлось использовать гидравлический аварийно-спасательный инструмент. По данным регионального УГИБДД, никому из пострадавших госпитализация не потребовалась.

На одной из центральных улиц Тюмени водитель автомобиля Daewoo Matiz при перестроении протаранила автобус, выполнявший рейс по маршруту №5 Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе областного управления ГИБДД России. «На улице Мельникайте водитель Daewoo Matiz нарушила правила перестроения и не пропустила маршрутный автобус. Произошло столкновение, пострадали водитель легкового авто и два пассажира автобуса», — рассказали URA.RU в ведомстве Известно, что водителя легкового автомобиля зажало помятой дверью машины. Ее помогли извлечь сотрудники тюменской областной службы экстренного реагирования, для этого пришлось использовать гидравлический аварийно-спасательный инструмент. По данным регионального УГИБДД, никому из пострадавших госпитализация не потребовалась.