01 февраля 2024

На центральной улице Тюмени Matiz протаранил маршрутку. Видео

В Тюмени при столкновении автомобиля и автобуса пострадали три человека
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Тюмень, маршрутное такси, пешеход, прохожий, автобус, общественный транспорт, маршрутка
Автобус выполнял рейс по городскому маршруту №5 Фото:

На одной из центральных улиц Тюмени водитель автомобиля Daewoo Matiz при перестроении протаранила автобус, выполнявший рейс по маршруту №5 Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе областного управления ГИБДД России.

«На улице Мельникайте водитель Daewoo Matiz нарушила правила перестроения и не пропустила маршрутный автобус. Произошло столкновение, пострадали водитель легкового авто и два пассажира автобуса», — рассказали URA.RU в ведомстве

Известно, что водителя легкового автомобиля зажало помятой дверью машины. Ее помогли извлечь сотрудники тюменской областной службы экстренного реагирования, для этого пришлось использовать гидравлический аварийно-спасательный инструмент. По данным регионального УГИБДД, никому из пострадавших госпитализация не потребовалась.

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На одной из центральных улиц Тюмени водитель автомобиля Daewoo Matiz при перестроении протаранила автобус, выполнявший рейс по маршруту №5 Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе областного управления ГИБДД России. «На улице Мельникайте водитель Daewoo Matiz нарушила правила перестроения и не пропустила маршрутный автобус. Произошло столкновение, пострадали водитель легкового авто и два пассажира автобуса», — рассказали URA.RU в ведомстве Известно, что водителя легкового автомобиля зажало помятой дверью машины. Ее помогли извлечь сотрудники тюменской областной службы экстренного реагирования, для этого пришлось использовать гидравлический аварийно-спасательный инструмент. По данным регионального УГИБДД, никому из пострадавших госпитализация не потребовалась.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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