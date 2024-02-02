Какие ЧП происходили в соликамской колонии, где возник крупный пожар

Соликамская ИК-9, где возник крупный пожар, известна своими скандалами
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В соликамской ИК-9 произошло несколько громких ЧП Фото:

Исправительная колония №9 в Соликамске (Пермский край), где 2 февраля произошел пожар, является одной из самых крупных в регионе. Последние несколько лет к исправительному учреждению приковано внимание СМИ из-за скандалов, которые связаны с колонией.

В 2018 году в «девятке» при странных обстоятельствах погиб вор в законе Владимир Вагин (Вова Вагон), имевший тесные связи с Дедом Хасаном (Аслан Усоян). Следователи не раскрыли причины его гибели, а родственники Вагина утверждали, что он мог быть убит.

Одно из самых громких происшествий произошло в ИК-9 в 2019 году, когда один из осужденных, Дмитрий Сергеев, был избит и изнасилован другими осужденными. После этого было возбуждено уголовное дело, а руководство колонии лишилось своих постов.

В том же году выяснилось, что начальство ИК №9 скрыло нападение зека на осужденного Даниила Пермякова. Мужчина рассказал об этом правозащитникам, лишь когда освободился из мест лишения свободы. По словам Пермяково, руководство колонии запугивало его пытками, унижением и переводом в «недоброжелательную» камеру, если он кому-либо расскажет о произошедшем.

В 2020 и 2021 году в году в ИК-9 совершили суицид осужденные. При одном из них была найдена предсмертная записка.

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Исправительная колония №9 в Соликамске (Пермский край), где 2 февраля произошел пожар, является одной из самых крупных в регионе. Последние несколько лет к исправительному учреждению приковано внимание СМИ из-за скандалов, которые связаны с колонией. В 2018 году в «девятке» при странных обстоятельствах погиб вор в законе Владимир Вагин (Вова Вагон), имевший тесные связи с Дедом Хасаном (Аслан Усоян). Следователи не раскрыли причины его гибели, а родственники Вагина утверждали, что он мог быть убит. Одно из самых громких происшествий произошло в ИК-9 в 2019 году, когда один из осужденных, Дмитрий Сергеев, был избит и изнасилован другими осужденными. После этого было возбуждено уголовное дело, а руководство колонии лишилось своих постов. В том же году выяснилось, что начальство ИК №9 скрыло нападение зека на осужденного Даниила Пермякова. Мужчина рассказал об этом правозащитникам, лишь когда освободился из мест лишения свободы. По словам Пермяково, руководство колонии запугивало его пытками, унижением и переводом в «недоброжелательную» камеру, если он кому-либо расскажет о произошедшем. В 2020 и 2021 году в году в ИК-9 совершили суицид осужденные. При одном из них была найдена предсмертная записка.
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