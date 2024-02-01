Роботы, уроки ниндзя и море комиксов — в Екатеринбурге открыли рай для анимешников. Фото

В Екатеринбурге стартовала выставка «Манга и Аниме»

02 февраля 2024 в 16:35 Размер текста - 17 +

Площадь выставки составляет больше 1000 квадратных метров Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Для любителей японской анимации появилась уникальная площадка на месте закрывшейся IKEA в Екатеринбурге. В ТРЦ «Мега» запустили интерактивную выставку «Манга и Аниме», которая готова удивлять гостей редкими экземплярами из частных коллекций, интерактивными зона и роботами. «Поклонники увидят, как нейросеть создает мангу, первый номер „Наруто“ и эскизы. Те, кто не в теме, начнут понимать, что манга — это определенный вид искусства, увидят, как можно по-другому передавать информацию», — рассказали URA.RU организаторы. Выставка занимает 1500 квадратных метров, где представлены витрины с экспонатами: точные копии гравюр Хокусая и оригинальная книга 1875 года с его работами, наброски и самая длинная манга в мире — вся история «Ван Пис» в 21 450 страницах с автографом автора. Есть специальный зал — он посвящен сюжетам и кадрам, которые Disney позаимствовал у японских аниматоров. Например, раскадровки «Короля льва» точно совпадают с японским мультфильмом «Император джунглей». Для образовательных целей стоят стенды, где можно узнать, что такое манга, как развивалась японская и мировая анимация, умеет ли гость правильно завязывать кимоно. Также можно обучиться технике ниндзя и разобраться, как работает театр теней. Еще один зал встретит посетителей неоновыми огнями, роботами и аниме, которое нарисовала нейросеть. А с помощью интерактивных фотозон и новейших технологий екатеринбуржцы смогут окунуться в магический мир и найти в нем реплики артефактов. Организаторы просят заранее подготовиться к долгому осмотру выставки — она может занять два-три часа. Здесь же будут работать площадки с мастер-классами и продаваться сувениры на японскую тематику. Осмотр можно провести вместе с экскурсоводом или аудиогидом. Выставка «Манга и Аниме» будет работать в «Меге» с 1 февраля по 7 апреля. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Для любителей японской анимации появилась уникальная площадка на месте закрывшейся IKEA в Екатеринбурге. В ТРЦ «Мега» запустили интерактивную выставку «Манга и Аниме», которая готова удивлять гостей редкими экземплярами из частных коллекций, интерактивными зона и роботами. «Поклонники увидят, как нейросеть создает мангу, первый номер „Наруто“ и эскизы. Те, кто не в теме, начнут понимать, что манга — это определенный вид искусства, увидят, как можно по-другому передавать информацию», — рассказали URA.RU организаторы. Выставка занимает 1500 квадратных метров, где представлены витрины с экспонатами: точные копии гравюр Хокусая и оригинальная книга 1875 года с его работами, наброски и самая длинная манга в мире — вся история «Ван Пис» в 21 450 страницах с автографом автора. Есть специальный зал — он посвящен сюжетам и кадрам, которые Disney позаимствовал у японских аниматоров. Например, раскадровки «Короля льва» точно совпадают с японским мультфильмом «Император джунглей». Для образовательных целей стоят стенды, где можно узнать, что такое манга, как развивалась японская и мировая анимация, умеет ли гость правильно завязывать кимоно. Также можно обучиться технике ниндзя и разобраться, как работает театр теней. Еще один зал встретит посетителей неоновыми огнями, роботами и аниме, которое нарисовала нейросеть. А с помощью интерактивных фотозон и новейших технологий екатеринбуржцы смогут окунуться в магический мир и найти в нем реплики артефактов. Организаторы просят заранее подготовиться к долгому осмотру выставки — она может занять два-три часа. Здесь же будут работать площадки с мастер-классами и продаваться сувениры на японскую тематику. Осмотр можно провести вместе с экскурсоводом или аудиогидом. Выставка «Манга и Аниме» будет работать в «Меге» с 1 февраля по 7 апреля.