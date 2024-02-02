Челябинка напала на следователя, который обыскивал ее жилье

© Служба новостей «URA.RU»
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Уголовный кодекс. Челябинск, уголовное дело, следственный комитет, приговор, силовики, прокуратура, наказание, преступление, уголовный кодекс, правосудие, суд, ск, ответственность, уголовная ответственность
За нападение на следователя женщина попала под уголовную статью Фото:

В Пласте (Челябинская область) женщина напала на сотрудника следственного комитета, который обыскивал ее жилье. Она нанесла ему, как минимум, несколько ударов по телу. Как рассказал источник URA.RU в силовых структурах, на хозяйку дома возбудили уголовное дело.

«Следователь проводил обыск, когда женщина напала на него. Сильных травм сотрудник не получил. После произошедшего в отношении женщины возбудили уголовное дело по ч.1. ст. 318 УК РФ („Применение насилия в отношении представителя власти“)», — рассказал источник.

По данным URA.RU, женщина, в доме которой проходил обыск, работает бухгалтером. Ей 63 года. Причины, из-за которых она набросилась на следователя, неизвестны.

URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там от комментариев воздержались.

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В Пласте (Челябинская область) женщина напала на сотрудника следственного комитета, который обыскивал ее жилье. Она нанесла ему, как минимум, несколько ударов по телу. Как рассказал источник URA.RU в силовых структурах, на хозяйку дома возбудили уголовное дело. «Следователь проводил обыск, когда женщина напала на него. Сильных травм сотрудник не получил. После произошедшего в отношении женщины возбудили уголовное дело по ч.1. ст. 318 УК РФ („Применение насилия в отношении представителя власти“)», — рассказал источник. По данным URA.RU, женщина, в доме которой проходил обыск, работает бухгалтером. Ей 63 года. Причины, из-за которых она набросилась на следователя, неизвестны. URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там от комментариев воздержались.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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