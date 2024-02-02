Челябинка напала на следователя, который обыскивал ее жилье

В Пласте (Челябинская область) женщина напала на сотрудника следственного комитета, который обыскивал ее жилье. Она нанесла ему, как минимум, несколько ударов по телу. Как рассказал источник URA.RU в силовых структурах, на хозяйку дома возбудили уголовное дело.
«Следователь проводил обыск, когда женщина напала на него. Сильных травм сотрудник не получил. После произошедшего в отношении женщины возбудили уголовное дело по ч.1. ст. 318 УК РФ („Применение насилия в отношении представителя власти“)», — рассказал источник.
По данным URA.RU, женщина, в доме которой проходил обыск, работает бухгалтером. Ей 63 года. Причины, из-за которых она набросилась на следователя, неизвестны.
URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там от комментариев воздержались.
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