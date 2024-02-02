Зеленский обсудил с партнером России помощь Украине

Украинский президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с главой Казахстана Касимом-Жомартом Токаевым. Лидер Украины поблагодарил за оказанную гуманитарную помощь. Ранее Токаев назвал РФ главным партнером и союзником Казахстана.
«Пообщались по телефону с президентом Казахстана Касимом-Жомартом Токаевым. В первую очередь поблагодарил за гуманитарную помощь, оказанную нашей стране», — заявил Зеленский в своем telegram-канале. По его словам, лидеры двух стран обсудили начало двусторонних экономических отношений и политического диалога.
Ранее Токаев предложил помощь Казахстана в установлении мира на Украине. По его словам, цель Астаны — остаться в тесном контакте с РФ. Токаев заявил, что Казахстан не является «анти-Россией», передает «Национальная служба новостей».
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