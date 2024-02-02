Курганский антиуранщик стал доверенным лицом кандидата в президенты Харитонова

Сергей Еремин стал доверенным лицом кандидата в президенты Николая Харитонова Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году

Одним из доверенных лиц кандидата в президенты Николая Харитонова стал председатель Фонда общественного контроля за состоянием окружающей среды Сергей Еремин, который, в том числе, известен, как лидер движения «Антиуран. Курган». Список доверенных лиц URA.RU сообщил первый секретарь курганского обкома КПРФ Виктор Зырянов.

«Доверенные лица кандидата — это Еремин Сергей Александрович, Евгенов Иван Петрович (экс-депутат облдумы), Михайлов Александр Вячеславович (директор центра соцобслуживания). Доверенное лицо партии — Шатило Анатолий Иосифович (экс-чиновник администрации Далматовского района)», — рассказал Зырянов, возглавляющий в регионе предвыборный штаб Харитонова.

Еремин и представители антиуранового движения неоднократно пытались провести референдумы о запрете добычи урана в Звериноголовском округе. Осенью 2023 года Генпрокуратура РФ заблокировала его аккаунт и группы в соцсетях с общей аудиторией более 10000 человек. Блокировка была связана с подозрениями в разжигании социальной розни. Также Еремин занимается освещением деятельности КПРФ в регионе.