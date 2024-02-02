В Магнитогорске молодой учительнице угрожают воспитанники

О произошедшем рассказала сестра потерпевшей в социальных сетях Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Магнитогорске Челябинской области молодой учительнице угрожают ее же воспитанники. На видео показано, что ученики сжигают фотографию преподавателя. О произошедшем рассказала сестра потерпевшей в социальных сетях.

«В ОП „Орджоникидзевский“ УМВД по Магнитогорску зарегистрировано заявление по данному факту. Опрошена потерпевшая. Установлена одна из участниц видео — местная жительница 2008 года рождения. Принимаются все меры к установлению лиц, причастных к данному инциденту», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

В паблике «Черное и белое» в контакте сестра потерпевшей просит принять все необходимые меры, чтобы пресечь действия учеников. По ее словам, молодые учителя и без этого не стремятся работать в школе, а после подобных инцидентов желание у них окончательно пропадет.