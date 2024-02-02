В Магнитогорске молодой учительнице угрожают воспитанники

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О произошедшем рассказала сестра потерпевшей в социальных сетях Фото:

В Магнитогорске Челябинской области молодой учительнице угрожают ее же воспитанники. На видео показано, что ученики сжигают фотографию преподавателя. О произошедшем рассказала сестра потерпевшей в социальных сетях.

«В ОП „Орджоникидзевский“ УМВД по Магнитогорску зарегистрировано заявление по данному факту. Опрошена потерпевшая. Установлена одна из участниц видео — местная жительница 2008 года рождения. Принимаются все меры к установлению лиц, причастных к данному инциденту», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

В паблике «Черное и белое» в контакте сестра потерпевшей просит принять все необходимые меры, чтобы пресечь действия учеников. По ее словам, молодые учителя и без этого не стремятся работать в школе, а после подобных инцидентов желание у них окончательно пропадет.

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В Магнитогорске Челябинской области молодой учительнице угрожают ее же воспитанники. На видео показано, что ученики сжигают фотографию преподавателя. О произошедшем рассказала сестра потерпевшей в социальных сетях. «В ОП „Орджоникидзевский“ УМВД по Магнитогорску зарегистрировано заявление по данному факту. Опрошена потерпевшая. Установлена одна из участниц видео — местная жительница 2008 года рождения. Принимаются все меры к установлению лиц, причастных к данному инциденту», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области. В паблике «Черное и белое» в контакте сестра потерпевшей просит принять все необходимые меры, чтобы пресечь действия учеников. По ее словам, молодые учителя и без этого не стремятся работать в школе, а после подобных инцидентов желание у них окончательно пропадет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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