Участковых обязали проводить профилактику с теми, кто дискредитировал ВС РФ

03 февраля 2024 в 02:46 Размер текста - 17 +

Участковым нужно будет работать с людьми, нарушившими статью 280.3 УК РФ или 20.3 КоАП РФ Фото: Илья Московец © URA.RU МВД России обязало участковых полицейских проводить профилактическую работу с людьми, дискредитировавших армию РФ, а также с теми, кто пропагандировал нацистскую символику. Информация об этом следует из приказа ведомства. «МВД обязало участковых полиции проводить индивидуальную профилактическую работу с лицами, которые привлекались к ответственности за дискредитацию российской армии», — приводит приказ МВД ТАСС. Уточняется, что полицейским также нужно работать с лицами, которые ранее привлекались по статье 20.3 КоАП РФ «Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики…», — говорится в документе. Ранее комитет Госдумы по госстроительству и законодательству одобрил проект о конфискации имущества за фейки о Вооруженных силах России, передает RT. Ведомство рекомендовало нижней палате парламента принять инициативу в первом чтении.

МВД России обязало участковых полицейских проводить профилактическую работу с людьми, дискредитировавших армию РФ, а также с теми, кто пропагандировал нацистскую символику. Информация об этом следует из приказа ведомства. «МВД обязало участковых полиции проводить индивидуальную профилактическую работу с лицами, которые привлекались к ответственности за дискредитацию российской армии», — приводит приказ МВД ТАСС. Уточняется, что полицейским также нужно работать с лицами, которые ранее привлекались по статье 20.3 КоАП РФ «Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики…», — говорится в документе. Ранее комитет Госдумы по госстроительству и законодательству одобрил проект о конфискации имущества за фейки о Вооруженных силах России, передает RT. Ведомство рекомендовало нижней палате парламента принять инициативу в первом чтении.