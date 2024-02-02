Участковых обязали проводить профилактику с теми, кто дискредитировал ВС РФ

МВД России обязало участковых полицейских проводить профилактическую работу с людьми, дискредитировавших армию РФ, а также с теми, кто пропагандировал нацистскую символику. Информация об этом следует из приказа ведомства.
«МВД обязало участковых полиции проводить индивидуальную профилактическую работу с лицами, которые привлекались к ответственности за дискредитацию российской армии», — приводит приказ МВД ТАСС. Уточняется, что полицейским также нужно работать с лицами, которые ранее привлекались по статье 20.3 КоАП РФ «Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики…», — говорится в документе.
Ранее комитет Госдумы по госстроительству и законодательству одобрил проект о конфискации имущества за фейки о Вооруженных силах России, передает RT. Ведомство рекомендовало нижней палате парламента принять инициативу в первом чтении.
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