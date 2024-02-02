02 февраля 2024

Участковых обязали проводить профилактику с теми, кто дискредитировал ВС РФ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Избрание меры пресечения Алексею Зобнину. Екатеринбург, закон, силовик, полиция, сотрудник полиции, полицейский, шеврон полиция
Участковым нужно будет работать с людьми, нарушившими статью 280.3 УК РФ или 20.3 КоАП РФ Фото:

МВД России обязало участковых полицейских проводить профилактическую работу с людьми, дискредитировавших армию РФ, а также с теми, кто пропагандировал нацистскую символику. Информация об этом следует из приказа ведомства.

«МВД обязало участковых полиции проводить индивидуальную профилактическую работу с лицами, которые привлекались к ответственности за дискредитацию российской армии», — приводит приказ МВД ТАСС. Уточняется, что полицейским также нужно работать с лицами, которые ранее привлекались по статье 20.3 КоАП РФ «Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики…», — говорится в документе.

Ранее комитет Госдумы по госстроительству и законодательству одобрил проект о конфискации имущества за фейки о Вооруженных силах России, передает RT. Ведомство рекомендовало нижней палате парламента принять инициативу в первом чтении.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
МВД России обязало участковых полицейских проводить профилактическую работу с людьми, дискредитировавших армию РФ, а также с теми, кто пропагандировал нацистскую символику. Информация об этом следует из приказа ведомства. «МВД обязало участковых полиции проводить индивидуальную профилактическую работу с лицами, которые привлекались к ответственности за дискредитацию российской армии», — приводит приказ МВД ТАСС. Уточняется, что полицейским также нужно работать с лицами, которые ранее привлекались по статье 20.3 КоАП РФ «Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики…», — говорится в документе. Ранее комитет Госдумы по госстроительству и законодательству одобрил проект о конфискации имущества за фейки о Вооруженных силах России, передает RT. Ведомство рекомендовало нижней палате парламента принять инициативу в первом чтении.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...