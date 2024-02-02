Жительница Кургана засудила страховую компанию после перенесенной операции

03 февраля 2024 в 05:48 Размер текста - 17 +

Горожанка заключила со страховщиками договор, который включал программу о хирургических операциях Фото: Илья Московец © URA.RU Жительница Кургана отсудил у ООО «ППФ Страхование жизни» страховые выплаты, компенсацию морального вреда и штраф за невыполненные обязательства после перенесенной операции. Соответствующее решение опубликовано на сайте горсуда. «Суд исковые требования удовлетворил частично. В пользу гражданки с „ППФ Страхование жизни“ взысканы страховое возмещение (125 000 рублей), компенсация морального вреда (5 000 рублей) и штраф (65 000 рублей)», — написано на сайте ведомства. Ответчика также обязали уплатить в казну Кургану госпошлину в размере 5 300 рублей. По словам истицы, она заключил с компанией договор о страховании жизни, включающий программу «Хирургические операции в результате болезни» с максимальной выплатой. В период действия соглашения жительница Кургана была прооперирована. После обращения к страховщику она положенных денег не увидела. В компании расторгли договор в одностороннем порядке. Женщина с таким решением была не согласна и обратилась в суд.

Жительница Кургана отсудил у ООО «ППФ Страхование жизни» страховые выплаты, компенсацию морального вреда и штраф за невыполненные обязательства после перенесенной операции. Соответствующее решение опубликовано на сайте горсуда. «Суд исковые требования удовлетворил частично. В пользу гражданки с „ППФ Страхование жизни“ взысканы страховое возмещение (125 000 рублей), компенсация морального вреда (5 000 рублей) и штраф (65 000 рублей)», — написано на сайте ведомства. Ответчика также обязали уплатить в казну Кургану госпошлину в размере 5 300 рублей. По словам истицы, она заключил с компанией договор о страховании жизни, включающий программу «Хирургические операции в результате болезни» с максимальной выплатой. В период действия соглашения жительница Кургана была прооперирована. После обращения к страховщику она положенных денег не увидела. В компании расторгли договор в одностороннем порядке. Женщина с таким решением была не согласна и обратилась в суд.