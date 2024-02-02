02 февраля 2024

Жительница Кургана засудила страховую компанию после перенесенной операции

© Служба новостей «URA.RU»
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Презентация нового роботизированного операционного микроскопа в ГКБ № 40. Екатеринбург, операция, здоровье, медицина, больница, хирургические инструменты, медики, нейрохирургия, врачи
Горожанка заключила со страховщиками договор, который включал программу о хирургических операциях Фото:

Жительница Кургана отсудил у ООО «ППФ Страхование жизни» страховые выплаты, компенсацию морального вреда и штраф за невыполненные обязательства после перенесенной операции. Соответствующее решение опубликовано на сайте горсуда.

«Суд исковые требования удовлетворил частично. В пользу гражданки с „ППФ Страхование жизни“ взысканы страховое возмещение (125 000 рублей), компенсация морального вреда (5 000 рублей) и штраф (65 000 рублей)», — написано на сайте ведомства. Ответчика также обязали уплатить в казну Кургану госпошлину в размере 5 300 рублей.

По словам истицы, она заключил с компанией договор о страховании жизни, включающий программу «Хирургические операции в результате болезни» с максимальной выплатой. В период действия соглашения жительница Кургана была прооперирована. После обращения к страховщику она положенных денег не увидела. В компании расторгли договор в одностороннем порядке. Женщина с таким решением была не согласна и обратилась в суд.

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Жительница Кургана отсудил у ООО «ППФ Страхование жизни» страховые выплаты, компенсацию морального вреда и штраф за невыполненные обязательства после перенесенной операции. Соответствующее решение опубликовано на сайте горсуда. «Суд исковые требования удовлетворил частично. В пользу гражданки с „ППФ Страхование жизни“ взысканы страховое возмещение (125 000 рублей), компенсация морального вреда (5 000 рублей) и штраф (65 000 рублей)», — написано на сайте ведомства. Ответчика также обязали уплатить в казну Кургану госпошлину в размере 5 300 рублей. По словам истицы, она заключил с компанией договор о страховании жизни, включающий программу «Хирургические операции в результате болезни» с максимальной выплатой. В период действия соглашения жительница Кургана была прооперирована. После обращения к страховщику она положенных денег не увидела. В компании расторгли договор в одностороннем порядке. Женщина с таким решением была не согласна и обратилась в суд.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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