Жительница Кургана засудила страховую компанию после перенесенной операции

Жительница Кургана отсудил у ООО «ППФ Страхование жизни» страховые выплаты, компенсацию морального вреда и штраф за невыполненные обязательства после перенесенной операции. Соответствующее решение опубликовано на сайте горсуда.
«Суд исковые требования удовлетворил частично. В пользу гражданки с „ППФ Страхование жизни“ взысканы страховое возмещение (125 000 рублей), компенсация морального вреда (5 000 рублей) и штраф (65 000 рублей)», — написано на сайте ведомства. Ответчика также обязали уплатить в казну Кургану госпошлину в размере 5 300 рублей.
По словам истицы, она заключил с компанией договор о страховании жизни, включающий программу «Хирургические операции в результате болезни» с максимальной выплатой. В период действия соглашения жительница Кургана была прооперирована. После обращения к страховщику она положенных денег не увидела. В компании расторгли договор в одностороннем порядке. Женщина с таким решением была не согласна и обратилась в суд.
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