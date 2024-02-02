В Екатеринбурге из-за массового ДТП образовалась пробка. Фото

03 февраля 2024 в 10:36 Размер текста - 17 +

ДТП обошлось без пострадавших Фото: Илья Московец © URA.RU В Екатеринбурге утром 3 февраля на перекрестке улиц Фурманова — Белинского столкнулись несколько машин, в результате чего образовалась длинная пробка в сторону центра. Об этом сообщили очевидцы. «На моих глазах только что произошла авария… На улице Фурманова сейчас перекрыты все три полосы в сторону улицы 8 Марта. Там уже собралась пробка», — передает слова очевидца E1.RU. Один из водителей оказался заперт в машине, так как зажало дверь, сказано в тексте. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в ГИБДД по Екатеринбургу. Там рассказали, что ДТП обошлось без пострадавших. Очевидцы сообщают, что столкнулись пять машин

В Екатеринбурге утром 3 февраля на перекрестке улиц Фурманова — Белинского столкнулись несколько машин, в результате чего образовалась длинная пробка в сторону центра. Об этом сообщили очевидцы. «На моих глазах только что произошла авария… На улице Фурманова сейчас перекрыты все три полосы в сторону улицы 8 Марта. Там уже собралась пробка», — передает слова очевидца E1.RU. Один из водителей оказался заперт в машине, так как зажало дверь, сказано в тексте. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в ГИБДД по Екатеринбургу. Там рассказали, что ДТП обошлось без пострадавших.