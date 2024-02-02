02 февраля 2024

В Екатеринбурге из-за массового ДТП образовалась пробка. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Снегопад. Екатеринбург, снег, зима, автомобильная пробка, непогода, снегопад, автомобили
ДТП обошлось без пострадавших Фото:

В Екатеринбурге утром 3 февраля на перекрестке улиц Фурманова — Белинского столкнулись несколько машин, в результате чего образовалась длинная пробка в сторону центра. Об этом сообщили очевидцы.

«На моих глазах только что произошла авария… На улице Фурманова сейчас перекрыты все три полосы в сторону улицы 8 Марта. Там уже собралась пробка», — передает слова очевидца E1.RU. Один из водителей оказался заперт в машине, так как зажало дверь, сказано в тексте.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в ГИБДД по Екатеринбургу. Там рассказали, что ДТП обошлось без пострадавших.

Очевидцы сообщают, что столкнулись пять машин
Очевидцы сообщают, что столкнулись пять машин

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В Екатеринбурге утром 3 февраля на перекрестке улиц Фурманова — Белинского столкнулись несколько машин, в результате чего образовалась длинная пробка в сторону центра. Об этом сообщили очевидцы. «На моих глазах только что произошла авария… На улице Фурманова сейчас перекрыты все три полосы в сторону улицы 8 Марта. Там уже собралась пробка», — передает слова очевидца E1.RU. Один из водителей оказался заперт в машине, так как зажало дверь, сказано в тексте. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в ГИБДД по Екатеринбургу. Там рассказали, что ДТП обошлось без пострадавших.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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