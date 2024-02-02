ДТП обошлось без пострадавших
В Екатеринбурге утром 3 февраля на перекрестке улиц Фурманова — Белинского столкнулись несколько машин, в результате чего образовалась длинная пробка в сторону центра. Об этом сообщили очевидцы.
«На моих глазах только что произошла авария… На улице Фурманова сейчас перекрыты все три полосы в сторону улицы 8 Марта. Там уже собралась пробка», — передает слова очевидца E1.RU. Один из водителей оказался заперт в машине, так как зажало дверь, сказано в тексте.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в ГИБДД по Екатеринбургу. Там рассказали, что ДТП обошлось без пострадавших.
Очевидцы сообщают, что столкнулись пять машин
Главные новости Екатеринбурга и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.