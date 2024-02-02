02 февраля 2024

В Перми произошло массовое ДТП с участием пяти машин. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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ДТП у Швейной фабрики. Челябинск, дтп, авария, логан
На улице Героев Хасана в Перми столкнулись пять автомобилей (архивное фото) Фото:

В Перми на улице Героев Хасана произошло массовое ДТП с участием нескольких автомобилей. Об этом сообщили очевидцы аварии.

«На улице Героев Хасана в Перми около остановки „ОАО Велта“ ДТП с участием пяти машин», — передает telegram-канал «ЧП Пермь/новости», ссылаясь на информацию очевидцев. К посту прикреплено видео.

На видео с места происшествия можно увидеть прибывшую машину скорой помощи. Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос в УГИБДД МВД России по Перми. Ответ ожидается.

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В Перми на улице Героев Хасана произошло массовое ДТП с участием нескольких автомобилей. Об этом сообщили очевидцы аварии. «На улице Героев Хасана в Перми около остановки „ОАО Велта“ ДТП с участием пяти машин», — передает telegram-канал «ЧП Пермь/новости», ссылаясь на информацию очевидцев. К посту прикреплено видео. На видео с места происшествия можно увидеть прибывшую машину скорой помощи. Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос в УГИБДД МВД России по Перми. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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