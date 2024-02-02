На улице Героев Хасана в Перми столкнулись пять автомобилей (архивное фото)
В Перми на улице Героев Хасана произошло массовое ДТП с участием нескольких автомобилей. Об этом сообщили очевидцы аварии.
«На улице Героев Хасана в Перми около остановки „ОАО Велта“ ДТП с участием пяти машин», — передает telegram-канал «ЧП Пермь/новости», ссылаясь на информацию очевидцев. К посту прикреплено видео.
На видео с места происшествия можно увидеть прибывшую машину скорой помощи. Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос в УГИБДД МВД России по Перми. Ответ ожидается.
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