02 февраля 2024

На трассе под Екатеринбургом ограничили движение из-за массового ДТП. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс конференция в ГИБДД. Курган, дтп, полиция, гибдд, дпс, гаи
Инспекторы ДПС разбираются в последствиях ДТП Фото:

На 190 километре Челябинского тракта ограничили движение из-за массового ДТП. Там столкнулись четыре машины, есть пострадавшие. Об этом рассказали в ГИБДД Свердловской области.

«На 190 км произошло столкновение четырех транспортных средств. Движение транспорта на месте аварии ограничено, осуществляется по одной полосе», — сказано в официальном telegram-канале ведомства.

Отмечается, что водитель автомобиля «Тойота» не держал дистанцию до КАМАЗа, убирающего снег, и врезался в него. Потом с «Тойотой» столкнулся бетононасос, который от удара врезался в «Ленд Крузер», сказано в сообщении. Травмы получил водитель «Тойоты», его доставили в больницу, уточнили в ведомстве.

Фото:

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На 190 километре Челябинского тракта ограничили движение из-за массового ДТП. Там столкнулись четыре машины, есть пострадавшие. Об этом рассказали в ГИБДД Свердловской области. «На 190 км произошло столкновение четырех транспортных средств. Движение транспорта на месте аварии ограничено, осуществляется по одной полосе», — сказано в официальном telegram-канале ведомства. Отмечается, что водитель автомобиля «Тойота» не держал дистанцию до КАМАЗа, убирающего снег, и врезался в него. Потом с «Тойотой» столкнулся бетононасос, который от удара врезался в «Ленд Крузер», сказано в сообщении. Травмы получил водитель «Тойоты», его доставили в больницу, уточнили в ведомстве.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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