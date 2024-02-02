На трассе под Екатеринбургом ограничили движение из-за массового ДТП. Фото

03 февраля 2024 в 12:12 Размер текста - 17 +

Инспекторы ДПС разбираются в последствиях ДТП Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU На 190 километре Челябинского тракта ограничили движение из-за массового ДТП. Там столкнулись четыре машины, есть пострадавшие. Об этом рассказали в ГИБДД Свердловской области. «На 190 км произошло столкновение четырех транспортных средств. Движение транспорта на месте аварии ограничено, осуществляется по одной полосе», — сказано в официальном telegram-канале ведомства. Отмечается, что водитель автомобиля «Тойота» не держал дистанцию до КАМАЗа, убирающего снег, и врезался в него. Потом с «Тойотой» столкнулся бетононасос, который от удара врезался в «Ленд Крузер», сказано в сообщении. Травмы получил водитель «Тойоты», его доставили в больницу, уточнили в ведомстве. Фото: ГИБДД Свердловской области

На 190 километре Челябинского тракта ограничили движение из-за массового ДТП. Там столкнулись четыре машины, есть пострадавшие. Об этом рассказали в ГИБДД Свердловской области. «На 190 км произошло столкновение четырех транспортных средств. Движение транспорта на месте аварии ограничено, осуществляется по одной полосе», — сказано в официальном telegram-канале ведомства. Отмечается, что водитель автомобиля «Тойота» не держал дистанцию до КАМАЗа, убирающего снег, и врезался в него. Потом с «Тойотой» столкнулся бетононасос, который от удара врезался в «Ленд Крузер», сказано в сообщении. Травмы получил водитель «Тойоты», его доставили в больницу, уточнили в ведомстве.