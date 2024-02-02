В ЯНАО пройдет концерт для помощи бойцам СВО и их семьям

03 февраля 2024 в 14:04 Размер текста - 17 +

Концерт пройдет 18 февраля в ДК «Нефтяник» Фото: Размик Закарян © URA.RU В Губкинском организовали концерт, чтобы собрать деньги для помощи бойцам СВО и их семьям. Мероприятие пройдет 18 февраля в ДК «Нефтяник», сообщила администрация города. «18 февраля в 16:00 в ДК „Нефтяник“ стоится благотворительный концерт („Своих не бросаем!“ — прим URA.RU). Средства, вырученные от продажи билетов, будут направлены на оказание помощи мобилизованным ямальцам и их семьям», — написала администрация в telegram-канале. Регион не в первый раз помогает бойцам СВО и их семьям. В январе этого года буквально за два дня жители округа собрали 812 тысяч рублей для батальона «Ямал». Эта сумма оказалась на 72 тысячи рублей больше, чем ожидалось, сообщили в региональном отделении «Союза десантников».

В Губкинском организовали концерт, чтобы собрать деньги для помощи бойцам СВО и их семьям. Мероприятие пройдет 18 февраля в ДК «Нефтяник», сообщила администрация города. «18 февраля в 16:00 в ДК „Нефтяник“ стоится благотворительный концерт („Своих не бросаем!“ — прим URA.RU). Средства, вырученные от продажи билетов, будут направлены на оказание помощи мобилизованным ямальцам и их семьям», — написала администрация в telegram-канале. Регион не в первый раз помогает бойцам СВО и их семьям. В январе этого года буквально за два дня жители округа собрали 812 тысяч рублей для батальона «Ямал». Эта сумма оказалась на 72 тысячи рублей больше, чем ожидалось, сообщили в региональном отделении «Союза десантников».