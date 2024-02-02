02 февраля 2024

В ЯНАО пройдет концерт для помощи бойцам СВО и их семьям

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Запись оркестра к балету "Сказки Перо" в Урал Опера Балет. Екатеринбург, концерт, оркестр, музыканты, микрофон, музыка
Концерт пройдет 18 февраля в ДК «Нефтяник» Фото:

В Губкинском организовали концерт, чтобы собрать деньги для помощи бойцам СВО и их семьям. Мероприятие пройдет 18 февраля в ДК «Нефтяник», сообщила администрация города.

«18 февраля в 16:00 в ДК „Нефтяник“ стоится благотворительный концерт („Своих не бросаем!“ — прим URA.RU). Средства, вырученные от продажи билетов, будут направлены на оказание помощи мобилизованным ямальцам и их семьям», — написала администрация в telegram-канале.

Регион не в первый раз помогает бойцам СВО и их семьям. В январе этого года буквально за два дня жители округа собрали 812 тысяч рублей для батальона «Ямал». Эта сумма оказалась на 72 тысячи рублей больше, чем ожидалось, сообщили в региональном отделении «Союза десантников».

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В Губкинском организовали концерт, чтобы собрать деньги для помощи бойцам СВО и их семьям. Мероприятие пройдет 18 февраля в ДК «Нефтяник», сообщила администрация города. «18 февраля в 16:00 в ДК „Нефтяник“ стоится благотворительный концерт („Своих не бросаем!“ — прим URA.RU). Средства, вырученные от продажи билетов, будут направлены на оказание помощи мобилизованным ямальцам и их семьям», — написала администрация в telegram-канале. Регион не в первый раз помогает бойцам СВО и их семьям. В январе этого года буквально за два дня жители округа собрали 812 тысяч рублей для батальона «Ямал». Эта сумма оказалась на 72 тысячи рублей больше, чем ожидалось, сообщили в региональном отделении «Союза десантников».
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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