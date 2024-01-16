В ЯНАО для бойцов СВО за два дня собрали более 800 тысяч рублей

17 января 2024 в 18:38 Размер текста - 17 +

Жители ЯНАО собрали для нужд бойцов СВО 800 тысяч рублей Фото: Сергей Русанов © URA.RU Буквально два дня потребовалось жителям округа, чтобы собрать для батальона «Ямал» 812 тысяч рублей, сообщается в telegram-канале регионального отделения «Союза десантников» ЯНАО. Вырученная с помощью ямальцев сумма оказалась больше, чем ожидалось, на 72 тысячи рублей. Ее потратят на нужды бойцов СВО. «Дорогие наши, вы это сделали. Мы благодарим всех и каждого за отклик и помощь! Вы не словом, а делом уже в который раз доказываете, что мы своих не бросаем!», — говорится в сообщении организации. На вырученные деньги в «Союзе десантников» планировали приобрести для нужд спецоперации одно средство радиоэлектронной борьбы, тепловизионный прицел, 15 пончо. Так как денег оказалось больше, чем ожидалось, они пойдут также на покупку одного бронежилета. Ранее URA.RU сообщало, что в Шурышкарском районе ЯНАО волонтеры завершают формирование полезного груза для военнослужащих, который планируют отправить в зону спецоперации в ближайшее время. Груз был собран за короткое время.

Буквально два дня потребовалось жителям округа, чтобы собрать для батальона «Ямал» 812 тысяч рублей, сообщается в telegram-канале регионального отделения «Союза десантников» ЯНАО. Вырученная с помощью ямальцев сумма оказалась больше, чем ожидалось, на 72 тысячи рублей. Ее потратят на нужды бойцов СВО. «Дорогие наши, вы это сделали. Мы благодарим всех и каждого за отклик и помощь! Вы не словом, а делом уже в который раз доказываете, что мы своих не бросаем!», — говорится в сообщении организации. На вырученные деньги в «Союзе десантников» планировали приобрести для нужд спецоперации одно средство радиоэлектронной борьбы, тепловизионный прицел, 15 пончо. Так как денег оказалось больше, чем ожидалось, они пойдут также на покупку одного бронежилета. Ранее URA.RU сообщало, что в Шурышкарском районе ЯНАО волонтеры завершают формирование полезного груза для военнослужащих, который планируют отправить в зону спецоперации в ближайшее время. Груз был собран за короткое время.