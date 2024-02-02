02 февраля 2024

На свердловской «трассе смерти» произошло массовое ДТП с пострадавшими. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс конференция в ГИБДД. Курган, дпс
На месте аварии работают сотрудники ДПС Фото:

На 224 километре Серовского тракта (Свердловская область), который из-за большого числа ДТП прозвали «трассой смерти», днем 3 февраля произошла массовая авария с участием четырех машин. Есть пострадавшие. Об этом сообщили в УГИБДД.

«На 224 км дороги Екатеринбург-Серов водитель грузового автомобиля „Тонар“ при совершении обгона не убедился в безопасности маневра, вследствие чего допустил столкновение с четырьмя транспортными средствами», — сказано в официальном telegram-канале ведомства. Отмечается, что три человека пострадали. Сейчас медики оказывают им необходимую помощь.

На месте ДТП работают сотрудники автоинспекции. Движение по дороге ограничено, поток едет по одной полосе, добавили в Госавтоинспекции.

Фото:

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На 224 километре Серовского тракта (Свердловская область), который из-за большого числа ДТП прозвали «трассой смерти», днем 3 февраля произошла массовая авария с участием четырех машин. Есть пострадавшие. Об этом сообщили в УГИБДД. «На 224 км дороги Екатеринбург-Серов водитель грузового автомобиля „Тонар“ при совершении обгона не убедился в безопасности маневра, вследствие чего допустил столкновение с четырьмя транспортными средствами», — сказано в официальном telegram-канале ведомства. Отмечается, что три человека пострадали. Сейчас медики оказывают им необходимую помощь. На месте ДТП работают сотрудники автоинспекции. Движение по дороге ограничено, поток едет по одной полосе, добавили в Госавтоинспекции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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