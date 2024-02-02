В Екатеринбурге автор книги «Слово пацана» ответил на обвинения о пагубном влиянии сериала

Автор «Слово пацана» провел встречу в Екатеринбурге

03 февраля 2024 в 19:44 Размер текста - 17 +

Роберт Гараев переживал из-за негативной реакции на сериал Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Ни режиссер, ни автор, которые затрагивают тему криминальных подростковых банд, не должны нести ответственность за то, какое влияние они оказывают на людей. Об этом заявил автор книги «Слово пацана. Криминальный Татарстан 1970-2010-х» Роберт Гараев на паблик-токе в Ельцин Центре, сообщает корреспондент URA.RU. «Я не считаю, что социальная ответственность автора должна быть за такое. То есть автор, когда начинает писать сценарий к какому-то фильму, где будут подростковые банды, он же не думает: „Сейчас-ка мы романтизируем криминал. Или давайте-ка мы восхвалим банды“. Человек хочет рассказать интересную историю и погружает своих героев в эту среду. То есть, на самом-то деле, это же о трагичной любви, о том, как люди могут поменяться», — считает Гараев. Писатель также признался, что ждал больше негатива после выхода «Слова пацана». Единственное, что разочаровала Роберта — тот факт, что отрицательная реакция вокруг картины сформировалась из-за СМИ, которые в заголовках о криминале часто упоминали о сериале. «Словосочетание „Слово пацана“ вирусится, его начали приделывать к любому криминальному происшествию с подростками. „Подростки насмотрелись ‚Слово пацана‘ и пошли убивать друг друга“, грубо говоря. […] Люди хайпятся на этом, и у меня отлегло», — ответил Гараев. Сериал «Слово пацана» снял режиссер Жора Крыжовников. Он вышел в ноябре 2023 года и завоевал огромную популярность среди российских зрителей. Однако некоторые общественники пытались добиться запрета сериала, потому что он якобы романтизирует бандитизм. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Ни режиссер, ни автор, которые затрагивают тему криминальных подростковых банд, не должны нести ответственность за то, какое влияние они оказывают на людей. Об этом заявил автор книги «Слово пацана. Криминальный Татарстан 1970-2010-х» Роберт Гараев на паблик-токе в Ельцин Центре, сообщает корреспондент URA.RU. «Я не считаю, что социальная ответственность автора должна быть за такое. То есть автор, когда начинает писать сценарий к какому-то фильму, где будут подростковые банды, он же не думает: „Сейчас-ка мы романтизируем криминал. Или давайте-ка мы восхвалим банды“. Человек хочет рассказать интересную историю и погружает своих героев в эту среду. То есть, на самом-то деле, это же о трагичной любви, о том, как люди могут поменяться», — считает Гараев. Писатель также признался, что ждал больше негатива после выхода «Слова пацана». Единственное, что разочаровала Роберта — тот факт, что отрицательная реакция вокруг картины сформировалась из-за СМИ, которые в заголовках о криминале часто упоминали о сериале. «Словосочетание „Слово пацана“ вирусится, его начали приделывать к любому криминальному происшествию с подростками. „Подростки насмотрелись ‚Слово пацана‘ и пошли убивать друг друга“, грубо говоря. […] Люди хайпятся на этом, и у меня отлегло», — ответил Гараев. Сериал «Слово пацана» снял режиссер Жора Крыжовников. Он вышел в ноябре 2023 года и завоевал огромную популярность среди российских зрителей. Однако некоторые общественники пытались добиться запрета сериала, потому что он якобы романтизирует бандитизм.