Россия запросила срочное заседание ООН из-за действий США в Сирии

03 февраля 2024 в 20:36 Размер текста - 17 +

США нанесли авиаудары по Сирии и Ираку в ночь на 3 февраля Фото: U.S. Navy / Mass Communication Specialist 2nd Class Joseph Calabrese Россия запросила экстренное заседание Совбеза ООН из-за ударов США по Ираку и Сирии. Об этом сообщил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский. «Мы только что запросили срочное заседание СБ ООН в связи с угрозами миру и безопасности, созданными ударами США по Ираку и Сирии», — написал Дмитрий Полянский у себя в Telegram. Он уточнил, что совещание планируется назначить на 00:00 по мск 5 февраля. США в ночь на 3 февраля нанесли удары по позициям проиранских группировок в районах Ирака и Сирии. Позже в администрации американского президента Джо Байдена заявили об успешном поражении 85 объектов, а также намерении продолжать бомбардировки в будущем. Вашингтон атаковал государства в отместку за смерть своих солдат в Иордании.

Россия запросила экстренное заседание Совбеза ООН из-за ударов США по Ираку и Сирии. Об этом сообщил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский. «Мы только что запросили срочное заседание СБ ООН в связи с угрозами миру и безопасности, созданными ударами США по Ираку и Сирии», — написал Дмитрий Полянский у себя в Telegram. Он уточнил, что совещание планируется назначить на 00:00 по мск 5 февраля. США в ночь на 3 февраля нанесли удары по позициям проиранских группировок в районах Ирака и Сирии. Позже в администрации американского президента Джо Байдена заявили об успешном поражении 85 объектов, а также намерении продолжать бомбардировки в будущем. Вашингтон атаковал государства в отместку за смерть своих солдат в Иордании.