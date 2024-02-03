Россия запросила срочное заседание ООН из-за действий США в Сирии

Россия запросила экстренное заседание Совбеза ООН из-за ударов США по Ираку и Сирии. Об этом сообщил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.
«Мы только что запросили срочное заседание СБ ООН в связи с угрозами миру и безопасности, созданными ударами США по Ираку и Сирии», — написал Дмитрий Полянский у себя в Telegram. Он уточнил, что совещание планируется назначить на 00:00 по мск 5 февраля.
США в ночь на 3 февраля нанесли удары по позициям проиранских группировок в районах Ирака и Сирии. Позже в администрации американского президента Джо Байдена заявили об успешном поражении 85 объектов, а также намерении продолжать бомбардировки в будущем. Вашингтон атаковал государства в отместку за смерть своих солдат в Иордании.
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