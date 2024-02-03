Пермяки за сутки перевели мошенникам пять миллионов рублей

04 февраля 2024 в 02:15 Размер текста - 17 +

Жители региона потеряли пять миллионов рублей из-за мошенников Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU За сутки семь жителей Перми и Пермского края перевели мошенникам пять миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД России. «Семь жителей региона перевели мошенникам порядка пяти миллионов рублей. Например, 42-летняя пермячке на телефон позвонил мужчина, представившийся сотрудником сотовой компании и сообщивший о ближайшем прекращении договора. Девушка продиктовала ему код, пришедший в сообщении», — сообщили на сайте ведомства. Позже потерпевшей снова позвонил мошенник, но теперь представился работником Госуслуг и напугал женщину тем, что у неизвестных оказались ее данные, что грозит потерей денег. Она оформила кредит и перевела все средства на «безопасный счет». Еще как минимум двое жителей Перми — 68-летняя пенсионерка и 42-летняя кладовщица — нашли в интернете рекламу об инвестициях. Они оставили заявки на сайте компании, после чего мошенники позвонили им и сообщили, куда перевести деньги, чтобы разбогатеть. Женщины отправили аферистам более 900 тысяч рублей. На данный момент сотрудники полиции возбудили уголовные дела и ведут расследование.

За сутки семь жителей Перми и Пермского края перевели мошенникам пять миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД России. «Семь жителей региона перевели мошенникам порядка пяти миллионов рублей. Например, 42-летняя пермячке на телефон позвонил мужчина, представившийся сотрудником сотовой компании и сообщивший о ближайшем прекращении договора. Девушка продиктовала ему код, пришедший в сообщении», — сообщили на сайте ведомства. Позже потерпевшей снова позвонил мошенник, но теперь представился работником Госуслуг и напугал женщину тем, что у неизвестных оказались ее данные, что грозит потерей денег. Она оформила кредит и перевела все средства на «безопасный счет». Еще как минимум двое жителей Перми — 68-летняя пенсионерка и 42-летняя кладовщица — нашли в интернете рекламу об инвестициях. Они оставили заявки на сайте компании, после чего мошенники позвонили им и сообщили, куда перевести деньги, чтобы разбогатеть. Женщины отправили аферистам более 900 тысяч рублей. На данный момент сотрудники полиции возбудили уголовные дела и ведут расследование.