Украинские Госуслуги не справились с трафиком из-за Евровидения

04 февраля 2024 в 03:34 Размер текста - 17 +

Украинцы массово голосуют за финалистов «Евровидения» через приложение «Дия» Фото: сайт конкурса Евровидение/Andres Putting Украинское приложение «Дия» — аналог российских «Госуслуг» — не справилось с трафиком и перестало работать из-за большого интереса жителей к голосованию за финалистов музыкального конкурса «Евровидение». Об этом рассказал министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров. «Сбой в приложении „Дия“ [глава Минцифры] объяснил рекордным наплывом желающих проголосовать в национальном отборе на Евровидение», — передает украинское издание «Страна» мнение Федорова. Министр заявил, что число пользователей было максимальным за всю историю проекта. Количество запросов составило 15 тысяч.

Украинское приложение «Дия» — аналог российских «Госуслуг» — не справилось с трафиком и перестало работать из-за большого интереса жителей к голосованию за финалистов музыкального конкурса «Евровидение». Об этом рассказал министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров. «Сбой в приложении „Дия“ [глава Минцифры] объяснил рекордным наплывом желающих проголосовать в национальном отборе на Евровидение», — передает украинское издание «Страна» мнение Федорова. Министр заявил, что число пользователей было максимальным за всю историю проекта. Количество запросов составило 15 тысяч.