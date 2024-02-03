03 февраля 2024

Украинские Госуслуги не справились с трафиком из-за Евровидения

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Евровидение, евровидение
Украинцы массово голосуют за финалистов «Евровидения» через приложение «Дия» Фото:

Украинское приложение «Дия» — аналог российских «Госуслуг» — не справилось с трафиком и перестало работать из-за большого интереса жителей к голосованию за финалистов музыкального конкурса «Евровидение». Об этом рассказал министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

«Сбой в приложении „Дия“ [глава Минцифры] объяснил рекордным наплывом желающих проголосовать в национальном отборе на Евровидение», — передает украинское издание «Страна» мнение Федорова. Министр заявил, что число пользователей было максимальным за всю историю проекта. Количество запросов составило 15 тысяч.

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Украинское приложение «Дия» — аналог российских «Госуслуг» — не справилось с трафиком и перестало работать из-за большого интереса жителей к голосованию за финалистов музыкального конкурса «Евровидение». Об этом рассказал министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров. «Сбой в приложении „Дия“ [глава Минцифры] объяснил рекордным наплывом желающих проголосовать в национальном отборе на Евровидение», — передает украинское издание «Страна» мнение Федорова. Министр заявил, что число пользователей было максимальным за всю историю проекта. Количество запросов составило 15 тысяч.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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