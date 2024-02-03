Украинские Госуслуги не справились с трафиком из-за Евровидения

Украинцы массово голосуют за финалистов «Евровидения» через приложение «Дия»
Украинское приложение «Дия» — аналог российских «Госуслуг» — не справилось с трафиком и перестало работать из-за большого интереса жителей к голосованию за финалистов музыкального конкурса «Евровидение». Об этом рассказал министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.
«Сбой в приложении „Дия“ [глава Минцифры] объяснил рекордным наплывом желающих проголосовать в национальном отборе на Евровидение», — передает украинское издание «Страна» мнение Федорова. Министр заявил, что число пользователей было максимальным за всю историю проекта. Количество запросов составило 15 тысяч.
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