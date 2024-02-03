Курганским сантехникам предложили работу с высоким доходом на побережье Черного моря

Сантехникам из Кургана работодатель выплатит до 150 000 рублей за вахту в Крыму

04 февраля 2024 в 10:50 Размер текста - 17 +

Инструмент устроившимся сотрудникам будет предоставлен Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Компания из Севастополя набирает слесарей-сантехников среди жителей Курганской области. Вахтовикам обещают зарплату от 112,5 до 150 тысяч рублей за 45 смен, указано в описании к вакансии на портале «Авито.Работа». «Работа для жителей Курганской области. Производится набop слесарeй-сaнтеxникoв в Сeваcтoполь. Зарплaта: до 150 000 рублeй за ваxту в 45 днeй. Обязанности: устанавливать и обслуживать сантехническое оборудование согласно проекту и техническим требованиям», — написано на сайте. Работодатель обещает бесплатно предоставить соискателям униформу, проживание, медстраховку и питание. Проезд к месту работы и обратно будет компенсирован. В прошлом году нефтедобывающая компания из ХМАО обещала платить курганским слесарям-сантехникам 80 тысяч рублей и надбавку в размере 20% сразу после трудоустройства. Вахтовиков звали на 28 дней.

Компания из Севастополя набирает слесарей-сантехников среди жителей Курганской области. Вахтовикам обещают зарплату от 112,5 до 150 тысяч рублей за 45 смен, указано в описании к вакансии на портале «Авито.Работа». «Работа для жителей Курганской области. Производится набop слесарeй-сaнтеxникoв в Сeваcтoполь. Зарплaта: до 150 000 рублeй за ваxту в 45 днeй. Обязанности: устанавливать и обслуживать сантехническое оборудование согласно проекту и техническим требованиям», — написано на сайте. Работодатель обещает бесплатно предоставить соискателям униформу, проживание, медстраховку и питание. Проезд к месту работы и обратно будет компенсирован. В прошлом году нефтедобывающая компания из ХМАО обещала платить курганским слесарям-сантехникам 80 тысяч рублей и надбавку в размере 20% сразу после трудоустройства. Вахтовиков звали на 28 дней.