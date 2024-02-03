03 февраля 2024
02 февраля 2024

Курганским сантехникам предложили работу с высоким доходом на побережье Черного моря

Сантехникам из Кургана работодатель выплатит до 150 000 рублей за вахту в Крыму
© Служба новостей «URA.RU»
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Инструмент устроившимся сотрудникам будет предоставлен Фото:

Компания из Севастополя набирает слесарей-сантехников среди жителей Курганской области. Вахтовикам обещают зарплату от 112,5 до 150 тысяч рублей за 45 смен, указано в описании к вакансии на портале «Авито.Работа».

«Работа для жителей Курганской области. Производится набop слесарeй-сaнтеxникoв в Сeваcтoполь. Зарплaта: до 150 000 рублeй за ваxту в 45 днeй. Обязанности: устанавливать и обслуживать сантехническое оборудование согласно проекту и техническим требованиям», — написано на сайте.

Работодатель обещает бесплатно предоставить соискателям униформу, проживание, медстраховку и питание. Проезд к месту работы и обратно будет компенсирован.

В прошлом году нефтедобывающая компания из ХМАО обещала платить курганским слесарям-сантехникам 80 тысяч рублей и надбавку в размере 20% сразу после трудоустройства. Вахтовиков звали на 28 дней.

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Компания из Севастополя набирает слесарей-сантехников среди жителей Курганской области. Вахтовикам обещают зарплату от 112,5 до 150 тысяч рублей за 45 смен, указано в описании к вакансии на портале «Авито.Работа». «Работа для жителей Курганской области. Производится набop слесарeй-сaнтеxникoв в Сeваcтoполь. Зарплaта: до 150 000 рублeй за ваxту в 45 днeй. Обязанности: устанавливать и обслуживать сантехническое оборудование согласно проекту и техническим требованиям», — написано на сайте. Работодатель обещает бесплатно предоставить соискателям униформу, проживание, медстраховку и питание. Проезд к месту работы и обратно будет компенсирован. В прошлом году нефтедобывающая компания из ХМАО обещала платить курганским слесарям-сантехникам 80 тысяч рублей и надбавку в размере 20% сразу после трудоустройства. Вахтовиков звали на 28 дней.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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